GF Vip, Elenoire Ferruzzi nuovo ospite speciale nella casa: l’indiscrezione

Parola d’ordine “niente equilibri“, questa è la formula magica per rendere ogni puntata sempre più seguita ed accattivante. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“, programma che gli autori sanno bene come rendere sempre appetibile: basta infatti stravolgere, di tanto in tanto, gli equilibri che si creano dopo l’ingresso di qualche personaggio.

Dopo la notizia che lo show sarebbe andato avanti ancora per qualche mese, nuovi partecipanti hanno iniziato a varcare la porta rossa della villa di Cinecittà, ma sembra che le sorprese non siano ancora del tutto finite. Dopo l’idea di far partecipare Giacomo Urtis, nei panni di ospite speciale, adesso un nuovo ospite sembra che sia pronto a prendere parte al reality.

Secondo “Dagospia” infatti, pare che la performer transessuale Eleonoire Ferruzzi, sia pronta a mettersi in gioco, nei panni di ospite speciale. Molto famosa sul web per i suoi modo di fare eccentrici e sopra le righe, la Ferruzzi sembra oramai una conferma nella casa.

Ecco quanto si legge in merito all’indiscrezione: “Il Grande Fratello Vip andrà in onda, complici i buoni ascolti, fino a metà febbraio, per questo motivo nella casa più spiata d’Italia arriveranno dieci nuovi concorrenti. Oltre all’ingresso di Cristiano Malgioglio, Dagospia può anticipare l’arrivo anche della trans Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis“.

Una notizia che ci certo farà molto piacere a tutti i migliaia di fan della performer, ma per avere notizie più certe bisogna attendere ancora un po’. Quello che appare certo è che la Ferruzzi stravolgerà ancora di più gli equilibri della casa, ne vedremo delle belle. Intanto gli autori stanno disponendo il tutto per l’ingresso di ben sei nuovi partecipanti al gioco, tra cui ricordiamo essere: Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi e Mario Ermito. Non resta dunque che attendere ancora un po’ per assistere quindi all’ingresso dei nuovi personaggi.