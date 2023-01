GF Vip, Elenoire Ferruzzi e Alfonso Signorini attaccano Daniele Dal Moro

Ascolta questo articolo

Per Daniele Dal Moro, uno dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, non è stata una diretta molto facile. L’ex volto di “Uomini e Donne” al momento si sta intrattenendo in una conoscenza piuttosto seria con Oriana Marzoli, seppure al momento pare avere ancora delle riserve nei confronti della showgirl.

Intanto però per Daniele stanno iniziando a piovere delle critiche fuori dagli studi di Cinecittà. L’ex concorrente Elenoire Ferruzzi, che durante la propria permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha affermato di aver avuto un flirt con Daniele, lancia un duro attacco nei suoi confronti con un messaggio rilasciato sulla pagina dei social network del “Grande Fratello Vip”.

L’attacco di Elenoire Ferruzzi e Alfonso Signorini

“Io io io io io io io io io io e ancora io. Lui non ascolta nessuno deve sempre solo parlare lui“ ha affermato con decisione Elenoire per poi aggiungere: “Ha vissuto qualsiasi tipo di cosa e qualsiasi situazione nella vita. Gli altri non contano nulla, tratta tutti a pesci in faccia e dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto e lui uscirne pulito come il bravo ragazzo che non è. Quanto tempo perso dietro a lui volendogli bene mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né un amico né altro. Un uomo cosi non lo voglio vedere nemmeno dipinto”.

Questo post è stato poi fatto leggere da Alfonso Signorini durante la diretta da Daniele, in cui afferma di esserci rimasto un po’ male per le dure parole ricevute da Elenoire poiché fino a poco tempo prima la riteneva come una buona amica. Tuttavia non nasconde che, dopo aver letto delle dichiarazioni del genere, difficilmente ci sarà un contatto una volta finita l’esperienza al “GF Vip”.

Va detto che anche Alfonso Signorini pare concordare con Elenoire poiché, durante sempre la diretta del 23 gennaio, lancia una piccola frecciatina al vippone: “È vero, hai un modo di fare sgradevole e aggressivo, che forse fa parte di una parte più oscura di te. Tu sei anche quello, ma il fatto che alcune persone te lo facciano notare non significa che devi chiudere. Se te lo fanno notare in tanti prendi spunto per fare una riflessione”.