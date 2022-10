GF Vip, Elenoire Ferruzzi contro il naso di Nikita Pelizon: "Assomiglia a Pippo Franco"

Ascolta questo articolo

Elenoire Ferruzzi continua, senza farsi nessun tipo di problema, a lanciare delle frecciatine nei confronti della più giovane Nikita Pelizon all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Nella giornata di ieri, immediatamente dopo la diretta, il pubblico ha chiesto la squalifica nei confronti dell’icona del mondo LGBTQ+ a causa di uno sputo, avvenuto alle spalle, a Nikita. Neanche Antonino Spinalbese è esente dalle critiche, giacché dopo l’orribile gesto di Elenoire si mette a ridere senza cercare di rimproverarla.

Le nuove accuse di Elenoire nei confronti di Nikita

Come riporta testualmente dal sito “Biccy“, nelle ultime ore arriva un nuovo attacco di Elenoire nei confronti di Nikita. La Ferruzzi infatti sembra essere diventata gelosa, che si avvicina molto a una sorta di possessività, con Daniele Dal Moro e non sembra apprezzare che la Pelizon si stia avvicinando a lui negli ultimi giorni.

Per questo motivo, durante uno sfogo in confessionale, ci ha tenuto a sottolineare: “Non passi da santa che non lo è. Lei dà la colpa agli altri e poi fa peggio di tutti. Io non mi metto in mezzo in discussioni di mozzarelle, di quello o di quell’altro o sui piatti e la spesa. Non me ne frega nulla. Ma se tu mi pesti la coda e fai la cosa di mettere gli occhi sulla persona a cui li ho messi io, ti rovino e basta ragazzi. Perché ci prova e punto. Ma andasse a rifarsi quel naso che sembra Pippo Franco!”.

Successivamente, forse in maniera sarcastica, Elenoire invita l’influencer a non sentirsi in competizione con lei e di farsi un percorso in solitaria senza condizionare. Solo così, sottolinea nella parte finale la vippona sempre nel confessionale del “GF Vip”, può iniziare ad apprezzare tutte le sue unicità.