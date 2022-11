GF Vip, Elenoire Ferruzzi: "Con Luca Salatino e Daniele Dal Moro c’è stato un trasporto, non mi hanno rifiutata""

Ascolta questo articolo

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, l’ex concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip” Elenoire Ferruzzi ha rilasciato una lunga intervista a “Casa Pipol“. Qui l’influencer parla sia di come sono andate le cose nella Casa di Canale 5 che della presunta attrazione vissuta reciprocamente dapprima con Luca Salatino e poi con Daniele Dal Moro.

Elenoire rivela che a lei piace solamente a una fetta di pubblico che non rispecchia l’italiano medio, sottolineando quindi come la sua ironia difficilmente possa essere capita da tutti. Ammette però che nella Casa più spiata d’Italia sarebbe uscito un lato di lei fino a oggi nascosto e, privata dei suoi comfort, sono fuoriusciti dei malesseri interiori che non era mai riuscita ad affrontare.

Il rapporto con Luca Salatino e Daniele Dal Moro

Smentisce categoricamente di essere stata rifiutata da Luca Salatino e Daniele Dal Moro, rivelando come quest’ultimo molto probabilmente, dopo la sua esperienza nella Casa del “Grande Fratello Vip”, la verrà a cercare. Ma in tal caso, al momento, non sembra essere così convinta nel intraprendere una conversazione con l’ex volto di “Uomini e Donne”.

Successivamente perde le staffe dopo che Amedeo Venza le ricorda di essere stata rifiutata dai due ragazzi: “Che cosa ne sai tu? Ero io nella Casa e posso saperlo io cosa è successo con Luca e Daniele. Non puoi sapere cosa è successo lì dentro. Tu parli di rifiuto e questo non puoi dirlo perché non hai vissuto in prima persona le cose e non puoi permettermi di dirlo”.

“Sono una persona strutturata e posso permettermi di dire che con queste persone c’è stato un trasporto“ afferma con decisione Elenoire per poi aggiungere che il problema sono gli uomini: “Loro fanno fatica al di fuori a palesare un’attrazione per una donna transessuale, figurati all’interno di una Casa. Poi magari fra me e Daniele non succederà nulla e non ci sentiremo, tutto può succedere”.