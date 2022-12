GF Vip, Edoardo Vianello parla del rapporto tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro e lancia una frecciatina

Ascolta questo articolo

Nelle ultime settimane all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, reality show in onda su Canale 5, si è parlato di un presunto flirt tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. Al momento tra i due vipponi, anche a causa dell’enorme differenza di età, non è scoppiato ancora anulla di serio oltre a scambiarsi delle belle parole.

Durante una chiacchierata con Alfonso Signorini, la vippona ha affermato che grazie a Daniele si sente risvegliata, sottolineando però l’impossibilità di poter andare oltre. Lo stesso pensiero viene condiviso dall’ex tronista di “Uomini e Donne”, in cui afferma di ammirare molto Wilma per come sia riuscita a superare i suoi problemi del passato.

Le parole di Edoardo Vianello

Wilma Goich, durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, ha rivelato che il suo ex marito l’avrebbe tradito più volte nel corso degli anni. Stuzzicata da Alfonso Signorini però lei smentisce di avere avuto altri flirt durante il matrimonio, mentre non nasconde di essersi approcciata ad altri uomini dopo la separazione, sottolineando però che non ci sarebbe stato nulla di così importante.

Negli ultimi giorni, come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv”, Edoardo Vianello ha rilasciato un’intervista al settimanale “Di Più Tv“, diretto da Osvaldo Orlandini, in cui parla della sua relazione con Wilma. Qui l’artista, oltre a parlare del rapporto tra Wilma e Daniele, afferma che anche lui sarebbe stato tradito durante la loro relazione.

“Me lo hanno detto, al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei” rivela Edoardo per poi aggiungere: “Sono felice che abbia voltato pagina, che ora sia “distratta” da questo amore giovanile, dopo avere tanto sofferto. E sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata“.

Sicuramente queste dichiarazioni rilasciate da Edoardo possono aprire ad Alfonso Signorini, e ovviamente ai suoi autori, ulteriori dinamiche per la diretta di sabato.