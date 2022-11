GF Vip, Edoardo Tavassi viola il regolamento e rischia la squalifica

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni Edoardo Tavassi sta diventando il protagonista assoluto della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Il fratello di Guendalina infatti ha avuto un furente faccia a faccia con Oriana Marzoli, accusandola di essere una ragazza che guarda solamente l’aspetto fisico senza dare importanza alle sfumature caratteriali di un uomo.

Una volta archiviata questa lite, in cui entrambi non sembrano aver trovato ancora un punto d’incontro, si mormora che Edoardo possa venire squalificato per aver violato il regolamento. Il sito “Biccy” riporta come, durante una chiacchierata con Donnamaria, avrebbe dato delle informazioni in merito alla classifica generale, ed è una cosa espressamente vietata da un concorrente entrato in corsa.

La possibile squalifica di Edoardo Tavassi

Il dialogo tra Edo insieme a Edoardo Donnamaria non si capisce del tutto, poiché Tavassi cerca di mantenere bassa la sua voce e di coprirsi la bocca per non farsi scoprire dagli autori, ma in linea generale l’argomento di cui parla insieme al volto di “Forum” è piuttosto comprensibile.

“Nikita fuori è fortissima. George? Anche lui è forte. E Luca pure“ afferma Edoardo per poi aggiungere: “Come è possibile? Il fatto che uno si espone tanto spacca a metà il pubblico o comunque spiazza. Quelli invece che stanno zitti sono quelli che sopravvivono tanto come l’anno scorso. L’ho vista poco prima di entrare la classifica, ci stavate tutti proprio. Sì la lista completa fatta di voi prima che entrassimo noi nuovi. Se eri a metà classifica tu? Tipo Europa League zì. Tu sei salito però, Antonella è scesa. Se gli immuni sono i meno graditi dal pubblico? E certo, ma elencami chi sono. Charlie, Wilma? Loro sono ultimi. George non gli serve a niente, non crea nulla, ma non esce”.

Staremo a vedere se ora Alfonso Signorini, durante la diretta di lunedì, cercherà di prendere provvedimenti nei confronti di Edoardo Tavassi oppure chiuderà un occhio in merito a questa vicenda.