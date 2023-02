GF Vip, Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi: "Sono amico di Edoardo, non della vostra coppia"

Ascolta questo articolo

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, continua a tenere banco. I due infatti, nonostante i numerosi litigi, continuano a provare nel continuare ad approfondire questa conoscenza.

Nonostante la loro buona volontà, gli altri vipponi cominciano a mostrare i primi malumori per i soliti litigi che sono obbligati a vedere nei giorni. Tra i primi ad avere un dubbio nei confronti della schermitrice campana è Edoardo Tavassi, amico di Donnamaria, che non ha mai nascosto come secondo lui Antonella non provi nulla per il suo amico.

Il nuovo confronto durante l’ultima diretta

Alfonso Signorini prova a fare una sorta di recap grazie a una clip mostrata nella diretta di 6 febbraio. Qui si può vedere come Edoardo Donnamaria accusa Antonella Fiordelisi di inventarsi delle cose pur di far parlare di lei, mentre Antonino Spinalbese etichetta Edoardo di essere una persona infame perché cerca in ogni modo di passare dalla parte della ragione.

Si passa poi alla diretta, in cui Oriana Marzoli rivela che Antonella provi in ogni modo a piangere senza riuscire nel suo intento, mentre Micol Incorvaia accusa l’influencer di essere una provocatrice e di voler passare solamente per vittima, in cui continua a parlare di branchi e gruppi contro di lei che non sono mai esistiti.

Antonella Fiordelisi, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, ha voluto però rispondere alle accuse: “Io non parlo mai male degli altri, penso a me e a Edoardo. Ogni volta che ho un problema con Edoardo, loro parlano di me. Chi mi conosce sa che sono emotiva quando mi sento provocata e, quando sono delusa, mi viene da piangere“.

Il tutto però si accende quando prende parola Edoardo Tavassi: “Ma secondo te, qua siamo tutti stupidi? Secondo te, se tutti quanti siamo d’accordo siamo tutti stupidi?”. La Fiordelisi però continua a rivelare come il gruppo provi in ogni modo a isolarda, ma sull’argomento interviene anche Edoardo Donnamaria ricordando che nei giorni scorsi si è comportato in quella maniera solamente per difendersi da delle accuse ridicole di violenza.

L’opinionista Sonia Bruganelli dagli studi di Canale 5 rivela come nessuno sembra essere amico della coppia, con Edoardo Tavassi che nella sua maniera condivide queste parole: “Io non sono amico della coppia, ma di Edoardo. Io non gli auguro Antonella nella vita”.