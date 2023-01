GF Vip, Edoardo Tavassi chiude con Micol Incorvaia: "Hai dato della mi**otta a mia sorella"

Ascolta questo articolo

Durante la giornata di Capodanno si è scatenata una furente lite tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, una delle possibili coppie che stanno facendo più chiacchierare durante la settima edizione del “Grande Fatello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Entrambi non hanno mai nascosto di aver provato immediatamente un certo feeling e, soprattutto Edoardo, ha deciso praticamente da subito ad avere un approccio piuttosto importante nei confronti della sorella di Clizia. Inizialmente la neoentrata negli studi di Cinecittà non sembrava essere del tutto convinta ma poi, con il passare dei giorni, si è lasciata andare sempre di più aprendo anche a qualcosa di più importante una volta finita la loro esperienza sotto ai riflettori del programma.

Edoardo Tavassi chiude con Micol Incorvaia

Nella giornata di Capodanno però Edoardo pare però aver deciso di chiudere definitivamente ogni rapporto con Micol. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, tra i due piccioncini si è verificato un attimo di forte tensione, che ha generato poi una lite che non è stata ignorata neanche sui social network.

Secondo il portale le incomprensioni sarebbero nate quando Edoardo avrebbe fatto alcune battute sul fisico di Micol, che sono state definite di cattivo gusto dalla giovane influencer. Il vippone ha infatti affermato come altre concorrenti sarebbero decisamente più affascinanti di lei, dichiarazioni che non sarebbe stata per nulla apprezzata dalla Incorvaia.

Successivamente Edoardo chiede a Micol di raggiungerlo in roulette per discutere, ma il loro dialogo inizia a diventare sempre più serio: “Te mi dici sempre che mia sorella è una mi**otta“ ma su queste dichiarazioni la vippona non sembra essere d’accordo: “Ma ti sei bevuto il cervello, non ti riconosco più, questa cosa non è vera“.

Il loro confronto si conclude con un nulla di fatto poiché, nella parte finale, Edoardo etichetta Micol in “Antonella 2.0“, sottolineando quindi che lei si comporterebbe come farebbe la Fiordelisi nei confronti di Edoardo Donnamaria.