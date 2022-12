GF Vip, Edoardo Tavassi bacchetta Micol Incorvaia: "Non mi cerchi mai, sembra che non ti frega niente di me"

Ascolta questo articolo

Prime incomprensioni tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il fratello di Guendalina sin da subito ha provato ad approcciarsi alla vippona, trovando da parte sua una certa apertura a una conoscenza più approfondita che possa superare la semplice amicizia.

Le cose sembravano essere diventate serie dopo la diretta di lunedì, in cui Edoardo e Micol si sono appartati nel furgoncino di Pamela Prati. La serata pare sia passata tra chiacchierate, coccole e anche dei baci a stampo e, secondo alcuni utenti di Twitter, i due avrebbero rivelato di essersi baciati anche in confessionale.

Edoardo Tavassi si sfoga con Micol Incorvaia

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, a Edoardo inizia a star stretto alcuni atteggiamenti tenuti da Micol. Secondo l’ex concorrente de “L’isola dei famosi” difatti non dovrebbe essere sempre lui a fare il primo passo, ma vorrebbe dalla giovane influencer una partecipazione più attiva che possa confermare l’interesse ad approfondire questa conoscenza.

“A me non va di essere sempre quello che va a cercare l’altro, in amicizia come in qualsiasi altro tipo di rapporto” afferma Edo per poi ribattere quando Micol sottolinea come sia stata respinta ogni qualvolta l’abbia cercato: “Sì ma io così vedo tutto come una forzatura, come se qualcun altro ti ha detto di venire da me. Dopo un po’ mi rompo, non voglio essere sempre io. Così sembra che non ti frega. Io ho voglia di passare del tempo con te, cerco sempre dove stai. O ci sono o non ci sono, per te è lo stesso”.

Continuando con la discussione, Edoardo ammette che secondo lui Micol si comporta in questo modo siccome interessata a un altro uomo. La ragazza però, in maniera piuttosto sorpresa, smentisce categoricamente questa ipotesi, sottolineando come questo pensiero lo stia influenzando inutilmente.