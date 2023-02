GF Vip, Edoardo Donnamaria tocca il seno di Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi chiude nuovamente la relazione

Ascolta questo articolo

I telespettatori del “Grande Fratello Vip” hanno assistito all’ennesima e forse definitiva rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nel corso della diretta del 27 febbraio di Canale 5 del reality show. Questa nuova incomprensione nasce a causa dell’avvicinamento tra l’ex volto di “Forum” con l’influencer Nicole Murgia.

Il tutto sarebbe nato nel van ove, negli ultimi giorni, alcuni vipponi non avrebbero tenuto le mani a posto. Alfonso Signorini promette di non mostrare il filmato per un motivo di decenza, ma chiama i quattro protagonisti della vicenda, cioè Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia, ove chiede a loro di essere sinceri sul fatto se sia successo qualcosa oppure no.

Sin da subito Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sembrano essere molto nervosi, come se volessero nascondere qualcosa di importante. La Fiordelisi pare molto basita dal comportamento tenuto dai due, in cui come prima reazione scappa in bagno.

Tra l’altro, prima della diretta, durante una chiacchierata tra Nicole e Milena Miconi, la giovane ha chiaramente affermato: “La mano? Era la mia protesi“. Così Signorini chiede delucidazioni all’ex volto del “Bagaglino” su questa chiacchierata e, dopo aver ascoltato alcune scuse poco credibile dalla vippona, rivela di avere l’audio della discussione accusandola di essere poco sincera.

Edoardo Donnamaria e il seno di Nicole Murgia

Poche ore dopo l’inizio della diretta, in cui è stato discusso ampiamente del “van-gate”, Antonella rivela in lacrime: “Ha toccato le tette della Murgia nel van! Giuro, me l’ha detto Edoardo. Non mi sono mai fidata di lei (riferendosi a Nikita n.d.r), ma il problema è lui. Ho capito adesso perché l’ho visto lontano, distante. Non permetterò mai ad un uomo così di stare con me, è un traditore! Per me è finita qui“.

La Murgia però, come riportato testualmente dal sito de “Il Sussidiario“, smentisce che ci sia qualcosa tra lei ed Edoardo: “Parlavamo di chirurgia plastica, lui ha fatto la battuta ‘Non ho mai visto tante tette rifatte tutte insieme’. Mi ha detto che le mie sembravano dure, allora ha fatto col dito sulle protesi e ha detto ‘Ah no sono morbide’”.

Una dichiarazione però che non sembra convincere il pubblico da casa e neanche lo stesso Alfonso Signorini, giacché crede che tra Nicole ed Edoardo possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Continuando ad alimentare il possibile gossip, il conduttore mostra una clip ove ci sono state delle effusioni continue nel corso dell’ultima settimana negli studi di Cinecittà.