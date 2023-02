GF Vip, Edoardo Donnamaria si confronta con Antonella Fiordelisi e attacca Alfonso Signorini

Ascolta questo articolo

Sicuramente per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi la diretta del 23 febbraio del “Grande Fratello Vip“, in onda su Canale 5, resterà impressa nella loro memoria per svariati motivi. I due piccioncini negli ultimi giorni sono ritornati nuovamente a litigare, e Alfonso Signorini ha provato a indagare sulla loro ennesima crisi di coppia.

Prima di questo confronto però c’è stato un piccolo incidente subito da Edoardo: difatti l’ex volto di “Forum”, appena entrato nella mystery room, ha sbattuto la testa contro la porta. Al codnuttore, che lo sentiva lamentarsi dal forte dolore causato dallo scontro fortuito, ha spiegato brevemente: “Ho dato una capocciata alla porta”.

Il confronto e l’attacco al “GF Vip”

Nel confronto si tocca i soliti argomenti accennati sia nel corso della diretta del 23 febbraio che nelle scorse settimane. Signorini, che prova in tutti i modi ad accendere un po’ le dinamiche, mostra una clip in cui si vede come Edoardo vieti ad Antonella di avere un rapporto con Antonino Spinalbese dopo il “GF Vip” e lancia una frecciatina proprio alla sua fidanzata: “Se non fossi stato il fidanzato di Antonella, qui dentro sarei stato il suo acerrimo nemico. Non riesco a essere me stesso, ho il freno a mano qui dentro. Sono arrivato a pensare che se dovesse uscire starei meglio“.

Edoardo però non ha apprezzato il comportamento da Signorini, poiché si sarebbe aspettato un saluto diverso ad Antonella poiché, a causa del televoto, questa potrebbe essere l’unica occasione per vederla: “Trovo poco carino mandare in onda questa clip in un momento in cui rischio di non vederla più“.

I due battibeccano per svariati minuti e, come al solito, non trovano un punto in comune. Alla fine però, spinto da Signorini dopo aver annunciato che Antonella non abbandonerà la Casa, i due si scambiano un bacio, ma in merito Edoardo non si tira indietro con un’ultima frecciatina: “Tutta la sera ci mandi clip per metterci contro e per smontarci e poi ci dici: abbracciatevi, baciatevi”.