GF Vip, Edoardo Donnamaria sbotta contro Antonella Fiordelisi: "Basta, hai rotto il ca**o"

Iniziano a nascere i primi veri dissapori tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, al momento l’unica coppia della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. I due avevano litigato nel pomeriggio di ieri quando la schermitrice si è resa protagonista di uno gesto poco apprezzato da Edo.

L’influencer campana, come riportato dal sito “Isa & Chia“, aveva deciso di indossare una camicia di Antonino Spinalbese. Questa decisione di Antonella però non viene apprezzata da Edoardo, poiché per lui si tratta di uno gesto piuttosto importante che va fatto solamente quando ci tieni molto a una persona.

Per questo motivo Edoardo ricorda ad Antonella che aveva fatto un discorso simile a Oriana: “Cosa hai detto a lei quando Giaele metteva le camicie di Antonino? Tu le dicevi che aveva ragione e che la faceva apposta. Quindi lo sai che mettersi i vestiti di un’altra persona ha un significato. O non lo sai”. In questa circostanza però Antonella ha cercato di chiarire il suo punto di vista, sottolineando che per lei si trattava di uno gesto privo di significato, per poi trovare un punto in comune e riappacificarsi.

La nuova lite tra Antonella ed Edoardo

Nel giro di poche ore però, come si può leggere su “Fanpage“, Antonella ed Edoardo litigano nuovamente per via dell’ex compagno di Belén Rodríguez. Infatti il vippone sembra essere stufo nel sentire parlare sempre di Antonino e, forse anche infastidito dal ruolo centrale che sta avendo l’imprenditore in questa settima edizione del “GF Vip”, inizia a sbottare contro di lei.

“Basta con questo Antonino, mi hai rotto il ca**o, stai a parlare di Antonino tutto il giorno“ afferma con una certa rabbia Edoardo per poi aggiungere: “Antonino Oriana, Antonino Giaele e basta, e la camicia e Antonino de qua, Antonino de là e Antonino se comporta meglio de te e basta, mi hai rotto i cog**oni, basta, m’hai rotto il ca**o Antoné. Litighi con me e stai tutto il tempo appiccicata ad Antonino, mi hai rotto“.

Uno sfogo piuttosto sorprendente ma che sottolinea come tra Antonella ed Edoardo non ci sia più lo stesso feeling delle scorse settimane. In tanti sui social network stanno comunque dando ragione a Donnamaria, invitandolo a prendere immediatamente le distanze da questa conoscenza.