I primi provvedimenti importanti promessi da Alfonso Signorini sono stati messi in atto nel corso della diretta del 9 marzo del “Grande Fratello Vip“. Infatti il conduttore, spinto ovviamente dalla sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, aveva affermato di essere pronto nel prendere decisioni importanti e anche impopolari dinanzi a comportamenti ritenuti aggressivi.

E il pubblico, con molta amarezza come si può leggere sui social network, pare aver visto la nuova linea dura presa dagli autori. Alfonso Signorini, oltre ad aver ammonito Edoardo Tavassi per un comportamento ritenuto inadeguato nella Casa, ha preso la clamorosa decisione di squalificare Edoardo Donnamaria.

L’ammonizione di Edoardo Tavassi

In primis viene chiamato Edoardo Tavassi, “colpevole” di aver preso la stecca del biliardo per poi lanciarla furentemente a terra come gesto di stizza per la partita persa per poi lasciarsi andare a una brutta parolaccia. Il fratello di Guendalina cerca però di sdrammatizzare la cosa, rivelando come gli altri vipponi si divertono dinanzi a queste sue piccole scenate.

Il nuovo regolamento attuato da Signorini però parla chiaro, per questo motivo ha lanciato un preavviso a Tavassi, rivelando di averlo “ammonito”: “Martedì scorso durante una banale partita di biliardo hai compiuto un gesto inconsulto è aggressivo quello di scaraventare violentemente a terra una stecca da biliardo e una reazione di stizza non controllata accompagnata. Non è ammissibile che nonostante il nostro duro richiamo di lunedì scorso tu abbia continuato ad avere un atteggiamento che in questo programma non può più essere tollerato, vi avevamo avvisati non può più essere tollerato. Se questa linea così ferma rigorosa non vi sta bene, la porta è aperta potete anche lasciare lì senza problemi”.

Per Edoardo Tavassi l’unica strada da prendere è quello di chiedere scusa per il suo comportamento, rivelando di aver imparato la lezione e di volersi adeguare alle nuove regole.

La squalifica di Edoardo Donnamaria

Per Edoardo Donnamaria addirittura arriva la squalifica. L’ex volto di “Forum” viene infatti accusato di aver superato i limiti con Antonella Fiordelisi negli atteggiamenti, seppure non viene mostrato nell’immediato uno straccio di prova che possa confermare le parole di Signorini.

Nella casa cala immediatamente il gelo. La schermitrice napoletana scoppia in lacrime, ammettendo di sentirsi in colpa per il provvedimento ricevuto dal suo fidanzato, mentre Milena Miconi prova a consolarla rivelando come la colpa sia di Edoardo perché è stato lui a sbagliarsi.

Alfonso Signorini, in seguito a una ramanzina fatta all’ormai ex vippone, rivela che il reality show abbia perso un gran concorrente. Edoardo Donnamaria invece si dichiara dispiaciuto per la squalifica, poiché questo significa allontanarsi da Antonella.

Ma il nuovo regolamento non sembra che venga apprezzato dal pubblico. Infatti il molti ricordano come in passato siano stati perdonati degli atteggiamenti molto più pesanti da parte dei vipponi e, cambiare le carte in tavola a poche settimane dalla finale, è del tutto inutile.