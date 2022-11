GF Vip, Edoardo Donnamaria e le frasi sul Covid-19: "Hanno fatto un casino, ma non è che sia successo chissà che"

Ascolta questo articolo

Nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5, i concorrenti parlano degli ultimi due anni difficili vissuti a causa del Covid-19. Sui social network stanno però facendo discutere le dichiarazioni fatte da Edoardo Donnamaria, colpevole per molti telespettatori di aver sminuito la vicenda legata alla pandemia.

“Alla fine col Covid hanno fatto un casino, ma non è che sia successo chissà che” ha affermato Edoardo come riportato dal sito “Fanpage” durante una chiacchierata nella Casa. Tuttavia Giaele smentisce immediatamente le parole del vippone, sottolineando che in questi due anni sono morte migliaia di persone.

La giovane influencer poi ricorda a Edoardo come avrebbe vissuto questo periodo nero: “Io ero a Los Angeles, che vedevo le immagini, quanti pianti mi sono fatta… È stato un periodo… Amiche mie hanno perso la famiglia. Sono morte anche persone giovani”. Un pensiero condiviso anche da Alberto De Pisis, in cui ricorda che soprattutto nei primi mesi la situazione è stata caotica.

Nonostante la spiegazione degli altri ragazzi, Edoardo però continua a non cambiare idea sul virus: “Sono morte tante persone ok, ma molte di meno di quelle morte per l’influenza stagionale. È morta quasi tutta gente anziana con due o tre patologie pregresse… l’80/90%, se non addirittura di più. Ci sono le statistiche. Non è che non contano niente, però muoiono anche per altre cose”.

Sono bastati questi pochi commenti per scatenare un vero e proprio caos mediatico sui social network. Difatti Edoardo è stato accusato immediatamente di essere un complottista per aver sottovalutato i problemi che sono nati a causa del Covid, e non mancano delle offese molto pesanti sia sulla propria persona che sulla sua famiglia. Intanto stasera ci sarà una nuova diretta del “Grande Fratello Vip”, e non va escluso che Alfonso Signorini cercherà di parlare con l’influencer in merito a questo argomento.