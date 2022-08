GF Vip, Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Manca sempre meno per l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Se non ci saranno rinvii a causa delle elezioni politiche, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, dovrebbe partire il 19 settembre.

Attualmente l’unico concorrente confermato è Giovanni Ciacci che, intervistato dal settimanale “Chi Magazine“, ha rivelato la sua intenzione di parlare della propria sieropositività, rivelando la sua felicità nel parlare della sua vita in un programma tanto seguito in prima serata.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip”

Sono svariati i nomi a cui mancano solamente l’ufficialità. Infatti, seguendo alcuni indizi pubblicati da Alfonso Signorini su Instagram, nella Casa più spiata d’Italia entreranno Pamela Prati, George Ciupilan, Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese sono solamente alcuni dei vipponi accostati e vicini a entrare negli studi di Cinecittà.

Nelle ultime ore sui social del “GF Vip” hanno pubblicato un brano di Fulminacci come nuovo indizio, risolto velocemente dai ragazzi di “grande_fratello_tv“: “Edoardo Donnamaria è un concorrente ufficiale del GF Vip 7! In seguito all’indizio pubblicato ieri dalla pagina ufficiale del Grande Fratello (la canzone “Giovane da un po”” di Fulminacci) la pagina GflsolaNews ha scoperto che questo brano è presente nella playlist del ragazzo e che esso è seguito da alcuni autori del programma”.

Tra l’altro Edoardo doveva entrare già nella scorsa edizione del “GF Vip” insieme a Antonio Medugno e Gianluca Costantino, ma alla fine entrarono solamente gli ultimi due menzionati.

L’altro indizio è invece legato a “L’amore sublime” di Renato Zero, indovinello che viene risolto da “gfisola.news“: “È Charlie Gnocchi il vip misterioso che si nasconde dietro l’ultimo indizio pubblicato dal @grandefratellotv .A confermare la voci che ormai giravano da molto tempo e a dare un volto all’indizio pubblicato sono stati i recenti e svariati like che il comico ha lasciato sul profilo Instagram di Renato Zero, cantante dell’ultima traccia misteriosa pubblicata in giornata”,