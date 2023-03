GF Vip, Edoardo Donnamaria commenta l’eliminazione di Antonella Fiordelisi

Nel corso della diretta dell’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, in onda nella giornata del 20 marzo su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, non sono mancate delle sorprese. Molto probabilmente quella più clamorosa è stata l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, che ha perso al televoto contro Milena Miconi, Sofia Giaele De Donà e e Nikita Pelizon.

Per ormai l’ex vippona, come è capitato spesso nelle ultime settimane, non è stata una diretta facilissima da portare avanti. Infatti inizialmente si parla della lettera scritta dalla madre e indirizzata nei confronti di Pier Silvio Berlusconi, in cui la sua famiglia invita i suoi fan a non votarla al televoto per farla così uscire dagli studi di Cinecittà.

Antonella, dopo aver saputo di essere stata eliminata dalla Casa, ha manifestato tutta la propria delusione rivelando come le sarebbe piaciuto rimanere nel gioco: “È stato tutto controproducente, era meglio che mi stavo ferma e zitta. Grazie mamma, mi hai fatta uscire“.

Le parole di Edoardo Donnamaria

Intanto sui social network è intervenuto anche Edoardo in merito all’eliminazione di Antonella. Il volto di “Forum” con una breve storia su Instagram ha confermato la teoria della sua fidanzata, affermando come la schermitrice sia andata a Casa solamente per una scelta del suo fandom.

“Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom” ha rivelato con decisione Edoardo per poi aggiungere di essere molto fiero per come si è comportata la Fiordelisi negli studi di Cinecittà: “Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu”.

Per la coppia ora ci sarà tempo per pensare al loro futuro insieme. Edoardo sembra intenzionato a fare sul serio in questa relazione e lo stesso pensiero pare essere condiviso da Antonella, in cui ha affermato di essere pronta ad andare a convivere con il suo ragazzo.