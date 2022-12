GF Vip, Edoardo Donnamaria attacca Antonino Spinalbese: "Mi fa schifo, fuori dalla Casa l’avrei picchiato"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese non è mai stato dei migliori e, anche durante le dirette del “Grande Fratello Vip“, entrambi non hanno mai nascosto le loro antipatie. Al centro delle loro discussioni ci è finita quasi sempre Antonella Fiordelisi, ove quest’ultima ha provato in ogni modo a provare l’ex volto di “Forum” avvicinandosi ad Antonino.

Proprio a causa della gelosia di Edoardo che, come riporta il sito “Fanpage“, stanno continuando le discussioni all’interno degli studi di Cinecittà. Durante un confronto con la sua fidanzata, avvenuto nel pomeriggio del 14 dicembre, Edo ha attaccato duramente Antonino utilizzando delle parole difficili da ignorare.

Lo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese

Ormai Edoardo non sembra più nascondere di avercela con Antonino e forse anche a causa della forte gelosia lo rivela senza usare mezzi termini ad Antonella Fiordelisi: “Antonino non mi piace, mi fa schifo come uomo, è una persona che si comporta di me**a”.

Le dure dichiarazioni non terminano qui ed Edoardo, con il passare dei minuti, ci va ancora più duro: “Se fossimo stati fuori di qui o gli avrei messo le mani addosso o lo avrei denunciato. Opto per la seconda perché le mani addosso non si mettono”.

In realtà però le discussioni nel pomeriggio tra Edoardo e Antonella continuano per tutto il pomeriggio, in cui il vippone rivela che non può precludersi nessuna amicizia all’interno della Casa, invitando ancora una volta alla sua fidanzata di non avere nessun tipo di rapporto con Antonino. Il tutto termina nella tarda serata, in cui i due piccioncini provano a metterci una pietra a questo scontro con un abbraccio.

Negli ultimi giorni però i telespettatori stanno assistendo a sempre più scontri tra Edoardo e Antonella, cominciando a essere un po’ più sfiduciosi in merito a un loro lieto fine. Sicuramente, nella diretta di sabato, Signorini interverrà in merito per provare a risolvere questo problema.