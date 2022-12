GF Vip, Edoardo Donnamaria accusa Antonino Spinalbese di essere un porco. Antonella Fiordelisi: "Sono contenta"

Ascolta questo articolo

Prime importanti manifestazioni di gelosia di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti del “Grande Fratello Vip“. L’ex volto di “Forum” infatti non ha apprezzato come l’imprenditore si sia avvicinato alla sua ragazza in questi giorni.

In settimana Edoardo è rimasto molto infastidito da Antonella, rivelando di essere rimasto infastidito per il fatto che lei abbia indossato una camicia di Antonino. La forte gelosia di Edoardo lo ha portato anche ad avere uno sfogo contro Antonino durante il quale è arrivato ad accusarlo di essere un “porco“, riferendosi ai comportamenti che tiene nei confronti delle donne.

In diretta, stuzzicata da Alfonso Signorini, la schermitrice svela il motivo dietro la sua decisione di indossare la camicia di Antonino: “Prima mi aveva prestato la camicia di Alberto, per cambiare, siccome aspettavo i miei vestiti, gliel’ho chiesta. Non ho fatto nulla apposta per fargliela vedere”. Una giustificazione che però non sembra essere gradita da Edoardo, ove sottolinea che Antonella è molto brava a provocarlo ma quando nella discussione rientra Antonino la cosa inizia a pesargli un po’ troppo.

In merito a questa discussione interviene poi Antonino che, come riporta il sito “Fanpage“, si trincera dietro a un “no comment”: “Il problema è che potrei risultare aggressivo, se devo peggiorare la mia situazione per offenderlo preferisco tenermelo per me“. Antonella invece ci tiene a ribedere come continui a vedere Spinalbese come un semplice amico, mentre Edoardo rivela che se la prende solamente con lei e non sembra avere nessun rancore in particolare verso il vippone.

Infine, a pochi minuti dalla discussione, Alfonso chiede ad Antonella un voto a questa dinamica: “Sono contenta! 8 per questa dinamica“. La risposta ovviamente non viene apprezzata da Edoardo, rivelando che non bisogna godere su una discussione del genere, mentre Antonino ne approfitta per lanciare un’ultima frecciatina: “Io dò 1, legato a Edoardo che mi prendo ogni tanto queste rivincite”.