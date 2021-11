GF Vip, è scontro tra Signorini e Lulù: la Selassiè accusa e Alfonso la attacca

L’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” è stata intensa come sempre. Nuovi concorrenti sono entrati in casa, come Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Per Francesca Cipriani è arrivata la proposta di matrimonio dal suo compagno Alessandro, e finalmente le Selassiè sono state sciolte. Ognuna gareggerà per sé e non saranno più un unico concorrente ma tre diversi.

Le tre sorelle avevano tanto voluto questa cosa e finalmente è diventata realtà. Nemmeno il tempo di metabolizzare la notizia, che subito Lulù si è resa protagonista. Il tutto è accaduto durante il momento delle nomination, nomination che le tre hanno fatto per la prima volta da separate. La Selassiè non ha dovuto confrontarsi con le sorelle e in piena autonomia ha agito.

Durante le nomination palesi, i vipponi hanno 30 secondi di tempo per scegliere la carta della persona che intendono nominare. Durante l’ultima diretta, la princess è andata oltre il tempo concesso, abbassandosi sotto al tavolo e scegliere la carta. Alfonso Signorini si è subito accorto della cosa e ha voluto vederci chiaro, redarguendo la giovane, la quale a sua volta si è difesa puntando il dito contro Nicola Pisu.

Il conduttore ha detto a Lulù che il suo voto non era valido, in quanto violato il regolamento. “Silenzio e puoi uscire dalla super led, anzi rimani, ma non hai facoltà di parola“, queste le parole di Signorini che si è scagliato contro la Selassiè. A quel punto la princess ha parlato di Pisu: “Ci sono persone che l’hanno già fatto. Nicola ad esempio ha fatto la stessa mia cosa e non gli è stato mai detto nulla“.

Signorini visibilmente adirato ha replicato pesantemente: “Anche Nicola Pisu l’ha fatto? Scusate, ma devo riprendere in mano la situazione. Del passato, se il GF non se n’è accorto non possiamo risponderne. Adesso però annulliamo la tua nomination. Questa ormai è la decisione presa“. Dunque, la situazione si è fatta ingarbugliata, con la Selassié che ha tentato di difendersi ma la sua nomination è stata comunque annullata.