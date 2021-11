GF Vip, è guerra anche tra Alex Belli e Katia Ricciarelli. Lo scontro è infuocato: "Ti do una sberla"

La casa del “Grande Fratello Vip” è ormai una polveriera. Spesso, al centro delle liti, troviamo Alex Belli. L’ex attore di Centovetrine è ormai sulla bocca di tutti, sia dentro che fuori la casa. Fuori non gode affatto dell’affetto del pubblico, difatti sono più i detrattori che i fan. Dentro invece, dopo lo scontro con Aldo Montano, ha preso il via una catena di liti e discussioni con tanti vipponi.

Questa volta è toccato a Katia Ricciarelli “vedersela” con Belli. Andando con ordine, Katia si è fortemente scagliata contro Alex, utilizzando parole davvero forti. Ma cosa ha scatenato la veemente reazione della Ricciarelli? Per far trascorrere una serata all’insegna della leggerezza, il GF ha deciso di deliziare gli inquilini con della musica e ha chiesto a Belli di scegliere.

Il gieffino ha voluto accontentare un po’ i gusti di tutti, spaziando e includendo anche la lirica. È accaduto che durante l’ascolto dell’esecuzione di Katia della “Bohème”, opera celebre di Puccini, tutti i gieffini hanno lasciato la sala per appartarsi in giardino e prendere una boccata d’aria. Questo atteggiamento non è andato giù alla soprano, la quale si è scagliata contro Belli.

“Quella era la Bohème cantata da me! Sono molto delusa, avete riso fino a quando non mi sono arrabbiata. Ridevate come matti. Io sono rimasta male, eravate qui a ridere e scherzare“, questo lo sfogo di Katia. La Ricciarelli ha percepito la cosa come una grave mancanza di rispetto. Dal giardino ha sentito delle fragorose risate e ha subito pensato che fossero indirizzate a lei e che la stessero prendendo in giro.

Alex si è difeso, dichiarando che non sono andate così le cose e che Katia si sbagliava. Il gieffino ha poi perso la pazienza, tuonando: “Adesso mi girano i co*****i. Ragazzi io non ce la faccio più con questo bigottismo del ca**o“. La Ricciarelli non è stata di certo a guardare e anch’essa ha rincarato la dose: “Ma chi ti credi di essere? Non trattarmi così che ti allungo una sberla. Te la do e ti mando via“.

Katia si è sempre mostrata forte e decisa e soprattutto non è la prima volta che si scaglia contro Belli. I comportamenti ambigui assunti dall’attore nell’ultimo periodo, l’hanno portata a prendere una posizione e soprattutto a dirgli in faccia cosa pensasse. Non resta che capire se, durante la prossima diretta, si parlerà dell’accaduto.