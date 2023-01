GF Vip, duro scontro tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Ascolta questo articolo

Nella prima parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, il rapporto tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti è stato molto normale, in cui le due si sono sempre considerate delle importanti amiche e non si separavano praticamente mai.

Tuttavia, con il passare dei mesi, il rapporto è diventato sempre più complicato fino ad arrivare alla rottura totale registrata nelle scorse settimane. La più avvelenata resta sicuramente Patrizia Rossetti ove, durante uno sfogo negli studi di Cinecittà, non ha mai nascosto di essere rimasta delusa dal presunto cambiamento caratteriale avuto da Wilma Goich dopo il suo avvicinamento con alcuni dei concorrenti più giovani della settima edizione.

Lo scontro tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich

A causa di un importante malessere fisico Patrizia Rossetti, in comune accordo con Alfonso Signorini che ha comunque provato a farla rimanere nella Casa per cercare di portare avanti questa avventura, ha deciso di abbandonare la trasmissione di Mediaset.

Nella puntata del 16 giornata però, come riportato testualmente dal sito “Leggo“, è ospite del “GF Vip” ove, rientrando negli studi di Cinecittà, si confronta con Wilma: “Quando tu un po’ di tempo fa hai detto che avresti scelto me sempre rispetto a Daniele credevo di aver trovato un’amica. Ma ho visto delle cose che mi hanno un po’ delusa, perchè io ti ho sempre detto le cose in faccia e sentire che tu hai raccontato una tua versione delle nostre scaramucce, che io ho un sacco di problemi, che sono incavolata con il mondo… non è stato bello. Sei andata a dire agli altri cose non vere me li hai messi contro e non gli hai permesso di capirmi. Potevi venire da me e dirmi cosa non andava. Ci vuole lealtà e rispetto e con me non li hai avuti”.

Ovviamente l’attuale concorrente prova a difendersi dalle accuse piovute addosso da Patrizia, rivelando che ha sempre provato in ogni modo di dire quello che pensa di lei e l’ex compagna di Edoardo Vianello rivela come, ancora oggi, non abbia preso benissimo alcune accuse fatte dalla regina delle televendite.