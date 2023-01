GF Vip, duro scontro tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Interviene la mamma dell’ex tronista: "Sei stratega e falsa"

Ascolta questo articolo

Ormai i rapporti tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, sono del tutto logori. I due nei primissimi giorni hanno mostrato una certa affinità e, nonostante l’ex volto del dating show di Maria De Filippi si ritrovasse in lockdown a causa della positività al Covid-19, aveva promesso di essere pronto ad approfondire una conoscenza più seria dopo la fine dell’isolamento.

Le cose però non sono andate per il verso giusto poiché Luca ha deciso di interrompere, senza spiegare del tutto i veri motivi della sua decisione, la conoscenza con l’influencer. Inizialmente Nikita prova in ogni modo a ridurre la distanza e avere una seconda occasione da lui ma, dopo aver capito che ormai non può più convincere Onestini, decide di parlare con lui per costruire almeno un rapporto di amicizia, ma Luca pare aver chiuso definitivamente ogni tipo di rapporto con Nikita.

Interviene la mamma di Luca Onestini

Durante la diretta del 23 gennaio Alfonso Signorini prova nuovamente a far confrontare Luca con Nikita. L’ex tronista infatti non si capacita che lei voglia dipingerlo per uno che l’ha illusa e poi le ha dato il palo e, in merito a una presunta scena in cui Onestini viene accusato di essersi strusciato sulla Pelizon, il vippone si difende: “Ha descritto una scena po**o. Questa è una che ti manda in galera. Meno male che non l’ho baciata, sennò mi avrebbe fatto arrestare“.

Un ulteriore colpo di scena arriva con l’ospitata di Carla, la mamma di Luca Onestini, in cui difende il figlio dal comportamento tenuto con Nikita: “Ti prendi le critiche da uno come Antonino che ha un comportamento vergognoso. In Nikita ho visto strategia e falsità, non ho visto niente di autentico”.

Infine, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, si riferisce direttamente a Nikita in cui non si risparmia con le frecciatine: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.

Negli studi però Sonia Bruganelli prende le difese di Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese, ove la mamma di Luca l’aveva accusato di essere un donnaiolo. L’opinionista infatti afferma che lei non ha nessun diritto di lanciare queste accuse ma, dopo aver visto i suoi atteggiamenti, non si stupisce più dei comportamenti che tiene il figlio nella Casa.