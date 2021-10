GF Vip, duro scontro tra Katia Ricciarelli e Alex Belli: "È una roba ingiusta, fatemi uscire"

Le settimane passano e la tolleranza sembra essere un lontano ricordo nella Casa del “Grande Fratello Vip“. A dare il via ad un’accesa discussione è stata Katia Ricciarelli, dopo aver criticato una canzone composta da Alex Belli e Davide Silvestri dopo che il GF aveva dato loro il compito di comporre un brano ironico.

Sulla base di una canzone di Battisti, ecco che ha preso forma la canzone che Katia Ricciarelli ha reputato di dubbio gusto, proprio perché nel pezzo si parlava di spettegolare, nominare e altri comportamenti poco edificanti degli inquilini. Per il soprano non è giusto che a casa arrivino questi messaggi negativi e critica in maniera molto dura anche il modo in cui è stata interpretata da Alex Belli, un modo che ha ritenuto offensivo per gli altri inquilini.

Ovviamente, l’attore non è per nulla d’accordo con le parole della Ricciarelli e tenta di spiegarle come l’intento fosse prettamente ironico e leggero, nessuna intenzione quindi di offendere o denigrare gli altri vipponi. Come spiega anche Davide, si sono solo limitati a descrivere le varie attività della Casa con un pizzico di ironia.

Tra Katia Ricciarelli e Alex Belli è scontro

Niente da fare, Katia rimane sulle sue convinzioni e, più tardi, in giardino Alex esplode contro di lei: “Io mi tiro fuori dal discorso. Perché non è possibile, ma di cosa ca**o stiamo parlando. Di Una canzone storpiata di Lucio Battisti, prendetela più sul ridere […] Uno si deve sempre sentire preso per il c**o, si tratta di sdrammatizzare, sdrammatizzate di più. Posso cantare quello che voglio? È una roba ingiusta, mandatemi fuori perché non ce la faccio più, se non posso esprimermi e cantare una canzone di me**a, allora fatemi uscire”.

Dal canto suo Katia non indietreggia, anzi passa all’attacco accusando Alex di essere troppo impostato e di recitare una parte: “Bisogna essere più sinceri, meno attori! […] Con me sbaglia a gridare perché quando sento gridare, devo gridare più degli altri. Finalmente è venuto fuori il vero Alex”. Sembra proprio che tra loro si sia spezzato qualcosa, vedremo nella puntata di questa sera se Alfonso Signorini riuscirà a riportare il sereno tra i due.