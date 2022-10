GF Vip, duro scontro tra Edoardo e Antonino. Alfonso Signorini attacca Antonella: "Sei stata una gatta morta"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, è ai minimi storici già da alcuni giorni. Entrambi infatti hanno avuto più di una discussione negli studi di Cinecittà a causa dell’influencer Antonella Fiordelisi.

Alfonso Signorini, come riporta testualmente il sito “361 Magazine“, invita sia Antonino che Edoardo nella stanza super led per chiarire alcune dichiarazioni rilasciate nello scontro tra i due. La discussione viene iniziata dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ove non ci va per nulla leggero nei confronti di Donnamaria.

“Dopo quella sfuriata che ho avuto è stato ovviamente dovuta al fatto che io avevo un rapporto dalla mattina alla sera con lui“ ha affermato Spinalbese per poi aggiungere: “Dopo questa nomination che mi ha fatto lui si è voltato verso di me e con la sua faccina mi ha chiesto che dopo voleva parlarmi, per giustificarsi, di cui io non avevo più voglia di sentire. […] Io ho invitato Antonella a giocare con me”.

Rispondendo alle accuse di Antonino, l’ex volto di “Forum” ha dichiarato: “Io ho avuto delle sensazioni con Antonino, avevo la sensazione che quando mi guardava in faccia credesse di essere superiore mi ha parlato di lezioni sulle donne etc. Non è bello, non è da uomo comportarsi così, prendere in giro per un ragazzo che soffre, il discorso con Antonella sono affari miei”.

Antonella invece cerca di allontanarsi da questa discussione rivelando come, durante la loro lite in giardino, lei non era neanche presente. Dichiara di essersi avvicinata a Edoardo solamente per gioco, poiché ha voluto semplicemente vedere la sua reazione.

Le sue parole però non vengono prese benissimo da Alfonso Signorini e, riferendosi all’influencer campana, ha lanciato un piccolo attacco: “La strategia migliore, anzichè fare la gatta morta con Antonino, non sarebbe stato quello di prendere da parte Edoardo e parlarvi chiaramente? Anche per rispetto e nei confronti di Edoardo”.

Intervenendo dallo studio, Sonia Bruganelli accusa Antonino di essere totalmente impazzito negli ultimi giorni, per questo motivo ci tiene a chiedere scusa a Edoardo. Dello stesso pensiero anche Ginevra Lamborghini, ove lo rimprovera di avere avuto un atteggiamento poco adulto e rivelando addirittura di essersi sentita sporca nell’aver offerto la propria amicizia.