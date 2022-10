GF Vip, duro scontro tra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini

Ascolta questo articolo

Continuano le incomprensioni tra Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi, entrambi concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5. L’ultimo confronto si collega alle parole dette nella scorsa puntata dalla sorella di Elettra, in cui ha invitato Edoardo Donnamaria nel prendere immediatamente le distanze nei confronti della influencer campana.

Approfittando di questo confronto a distanza, Alfonso durante la diretta del 20 ottobre ha deciso di farle confrontare faccia a faccia, ove non sono mancate delle accuse anche piuttosto pesanti. La discussione si apre con Antonella che inizia a parlare di Antonino Spinalbese, in cui sottolinea come fisicamente si tratti del suo tipo ideale, ma caratterialmente non riesce a entrare in sintonia come fatto con Edoardo.

La lite tra Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi

Successivamente viene mostrata una clip ove Ginevra etichetta Antonella come una persona falsa e ameba e la Lamborghini, entrata nella stanza super led, afferma: “Ho avuto il piacere di ascoltare quello che pensi di me. Mi fai molto sorridere, non riesco a risponderti con cattiveria, ho visto che hai imparato la mia canzone” ove arriva immediatamente la risposta di Antonella: “Cantandola avrà fatto più views, quindi con i soldi della SIAE risarcisci quelli che hanno mandato gli aerei con scritto Gin tonic“.

L’obbiettivo della Fiordelisi resta quello di provocare nel miglior modo possibile Ginevra, riuscendoci chiamandola con il nomignolo di “scucugnu” soprannome utilizzato da Edoardo Casella, il fidanzato della Lamborghini. Visibilmente scocciata da queste affermazioni, l’ospite sottolinea come sia inutile mettere in mezzo persone che non c’entrano nulla con questo confronto.

Ginevra poi invita Antonella a tacere, ma quest’ultima non ci sta: “Sono sempre stata l’unica che non ha mai parlato male di te in casa, ti ho sempre difeso con tutti, ma tu hai detto cose che non coincidevano. Mi hai tirato in mezzo in cui una cosa in cui non c’entravo niente”.