GF Vip, duro intervento del fratello di Pretelli: "Con Giulia non è amore. Ci ha riprovato con Ariadna"

Giulio Pretelli torna a parlare del percorso del fratello Pierpaolo al “Grande Fratello Vip” e lo fa sule pagine del settimanale “Novella 2000“. Un intervento molto duro che rivela quanto non stia apprezzando il percorso del fratello nella casa di Cinecittà, né tanto meno la relazione con Giulia Salemi.

Nella scorsa diretta del reality show Pierpaolo aveva già vissuto momenti di tensione a causa di alcune dichiarazioni della sua famiglia che aveva espresso la sua preferenza per Elisabetta Gregoraci rispetto all’attuale flirt con la Salemi. Ora questo nuovo intervento di Giulio non fanno che confermare quelle parole.

GF Vip, le parole di Giulio Pretelli

“Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello“, ha esordito Giulio precisando comunque di volere la felicità di Pierpaolo in un momento che per lui potrebbe essere delicato per via della mancanza del figlio Leonardo e per questo: “L’affetto di Giulia non può fargli che bene“.

Giulio non è convinto che basti una storia d’amore per vincere il “Grande Fratello Vip” e non appare per nulla soddisfatto di come Pierpaolo stia affrontando questa sua esperienza: “Fin quando non uscirà il lato eclettico di Pierpaolo, vedo improbabile per lui arrivare in finale”.

GF Vip, il commento di Giulio sul percorso di Pierpaolo

Si augura che il fratello lo possa capire e aggiunge che l’intervento di sua madre non è stato del tutto chiaro, in quanto ha solo consigliato di non esagerare con le effusioni con Giulia e di avvicinarsi agli altri concorrenti, ma per lui Pierpaolo dovrebbe fare molto di più e mettere in luce le sue qualità artistiche in modo da sfruttare appieno questa possibilità: “Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo“.

Conclude rivelando che qualche tempo fa Pierpaolo ha tentato di riavvicinarsi alla sua x compagna Ariadna Romero, la madre di suo figlio Leonardo: “Ma non c’è stato verso. Non ho capito se è ancora innamorato di lei o è solo affetto perché è la madre di suo figlio“.