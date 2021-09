GF Vip, dura lite tra Soleil Sorgè e Gianmaria Antinolfi: "Non devi nominare mio padre"

Prima di far partire la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede la conduzione di Alfonso Signorini, si è parlato di un rapporto piuttosto teso tra Soleil Sorgè e Gianmaria Antinolfi. Durante le poche settimane passate nella casa la situazione diventa sempre più paradossale, ed i due non si trano mai indietro nel lanciarsi delle frecciatine piuttosto pesanti.

Nell’ultima puntata, andata in onda nella giornata del 24 settembre, Signorini fa confrontare nuovamente i due ex fidanzati. La lite nasce da una settimana piuttosto turbolenta passata da Gianmaria, ove durante una chiacchierata con Sophie Codegoni rivela di essersi “sco**to” più volte Soleil, mentre a Manila Nazzaro afferma che il padre non vuole condividere con lei neppure tre giorni nella stessa casa.

Lo sfogo di Soleil Sorgè

Per accendere il battibecco Alfonso Signorini mostra proprio questa lite durante la diretta e Soleil, come riporta testualmente il sito “Gossip Blog“, ci mette poco ad attaccare duramente Gianmaria: “Sono veramente tanto ferita. Averlo sentito parlare di quello che è successo nel privato tra di noi. L’unico mio sbaglio è avere avuto una debolezza nei suoi confronti. C’era del sentimento da parte mia. Ora sono veramente delusa. Io passo per la carnefice quando cerco solo di essere una persona corretta. Devi stare solo in silenzio, quando nomini mio padre, la mia privacy”.

Nonostante il duro attacco di Gianmaria in privato, Soleil afferma di essere pronto a perdonarlo dal momento che lo reputo una persona molto piccola. Invece, nella parte finale del suo sfogo, dichiara di non voler iniziare a sbraitare poiché non vuole scendere al suo stesso livello.

Gianmaria invece ribadisce che tra i due ci sarebbe ancora del bene, sottolineando di essere molto dispiaciuto per come sono andate le cose in passato nonostante abbia dato il 100% per renderla felice. L’influencer comunque ci tiene a ribadire di essersi comportato sempre coerentemente con quello che diceva e con quello che provava.

Gli opinionisti in merito a questo screzio si dividono in due: Adriana Volpe prende le difese di Soleil, mentre Sonia Bruganelli spezza una lancia a favore di Gianmaria ricordando a l’italoamericana che in passato ha sbagliato anche lei solamente per amore.