GF Vip: dopo il mancato ingresso nella casa, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip” è ufficialmente partita. Mentre la prima serata è andata, tra l’arrivo dei vip, il confronto scontro tra Adua Del Vasco e Massimiliano Morra, entrambi concorrenti e molto altro ancora, un momento che tutti aspettavano non c’è però stato: l’ingresso di Elisabetta Gregoraci. La sua presenza durante la prima serata era data per certa e invece all’ultimo, l’ex moglie di Briatore ha dato forfait.

La Gregoraci non ha varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia e in molti si sono domandati il perché. Nelle ultime ore qualcosa è trapelato e da qualche organo di stampa si è appreso che il mancato ingresso di Elisabetta nella casa del “Grande Fratello Vip” fosse da ricondurre a motivi familiari gravi. Dunque, il pensiero è stato che il suo ingresso fosse slittato definitivamente.

E invece proprio la protagonista in questione, ha rotto il silenzio ed è apparsa in alcune storie Instagram da lei pubblicate. Parlando ai suoi follower, Elisabetta è apparsa felice e sorridente, segno questo che nulla di grave le sia accaduto. La showgirl ha ri-postato nelle proprie storie tutti i messaggi degli utenti che l’hanno sostenuta e li ha ringraziati per questo.

Elisabetta Gregoraci quindi ci sarà. L’ex moglie di Briatore diventerà una concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip”, a partire da venerdì 18 settembre, quando varcherà la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Sui motivi che hanno portato la Gregoraci a non prendere parte alla prima puntata del “Grande Fratello Vip”, resta un alone di mistero.

Difatti, né la redazione del reality show né Alfonso Signorini e nemmeno la stessa Elisabetta, hanno menzionato in qualche modo questa storia, né accennato ad una motivazione. In attesa di vedere l’ingresso della showgirl, nella casa ne stanno già succedendo di tutti i colori, con la contessa Patrizia De Blanck che si è resa protagonista di uno spettacolo davvero hot, denudandosi integralmente d’avanti alle telecamere e mandata in onda fortuitamente a “Pomeriggio Cinque”.