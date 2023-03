GF Vip, discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: "Mi manca il suo affetto"

Negli ultimi giorni Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono resi protagonisti di alcune liti all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. Infatti la showgirl ha affermato di non sentire il giusto affetto da parte dell’ex tronista di “Uomini e Donne”, sottolineando tutta la sua delusione poiché non si sente di vivere in coppia con lui.

Nel corso della diretta del 9 marzo del reality show Alfonso Signorini ha voluto parlare proprio della prima importante crisi che hanno dovuto sopportare Oriana e Daniele. La vippona in questa circostanza sottolinea nuovamente di sentirsi trascurata da Daniele, mentre quest’ultimo afferma di volere aspettare i suoi tempi prima di fare un passo.

Il confronto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

“Sai che mi manca affetto da te, da settimane non vedo da parte tua un gesto dolce e per me è importante un tuo bacio. Ti ho fatto tante volte questo discorso, sei sensibile solo quando vuoi” ha affermato Oriana come riportato testualmente dal sito “Fanpage” mentre il vip rivela che il sentimento verso di lei sta aumentando gradualmente: “Di mattina lei ha sempre il muso, anche per rispetto cerco di non essere invadente, aspetto i suoi tempi. Guardo la qualità dei momenti, ho vissuto momenti più intensi con lei in questa settimana, il sentimento è più forte e ho fatto dei gesti in più“.

Il confronto dura per svariati minuti, ma i due si mostrano di essere sempre più distanti. Per Daniele l’obbiettivo di Oriana è solamente quello di conquistare il cuore dei telespettatori: “Visto che per quello che dice, lei ha l’ovazione del pubblico, lasciamo passare che questa è la verità“.

Prima della chiusura del blocco dedicato alla coppia, alcuni vipponi esprimono il loro pensiero in merito alle ultime vicissitudini. Per esempio secondo Sofia Giaele De Donà inizialmente Daniele era decisamente più preso, mentre ora sarebbe Oriana la ragazza innamorata.