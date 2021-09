GF Vip, dietro le tensioni tra Soleil e Gianmaria si cela un altro: Parpiglia svela la verità

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono i protagonisti di questa prima parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto una breve relazione in passato e adesso, non fanno altro che litigare e dirsene di tutti i colori. Soleil ha chiesto al ragazzo di non parlare della loro relazione, per tutelare la sua privacy. In realtà dietro ci sarebbe un’altra storia o meglio, un altro uomo.

Ebbene si, Soleil mentre era con Gianmaria avrebbe intrattenuto una relazione anche con un altro ragazzo. Facciamo un po’ di ordine. A parlarne è stato Gabriele Parpiglia durante l’ultima puntata di Casa Chi. Il giornalista ha raccontato che, la scorsa estate, la Sorge frequentava Antinolfi e Boris Lukov, un ricco imprenditore russo.

Il racconto di Parpiglia è stato dettagliato, aggiungendo di avere anche delle foto di un’uscita della Sorge con l’imprenditore. Dunque, dietro la volontà di Soleil di voler tutelare la sua privacy, ci sarebbe la volontà di tutelare la sua frequentazione con Lukov. Lo scoop c’è e lo stesso Gabriele si è domandato se mai la gieffina parlerà dell’uomo in questione.

“Diciamo la verità senza possibilità di essere smentiti, perché questa è la verità. Non so perché Gianmaria non l’ha detto. Soleil invocava la privacy per un motivo specifico. Lei aveva una relazione con un bel ragazzo russo facoltoso. Lui si chiama Boris Lukov. La situazione era che tutto accadeva mentre frequentava anche Gianmaria. Gianmaria ha accettato il compromesso“, questo il racconto di Parpiglia.

Il giornalista ha aggiunto che fa ridere parlare di privacy quando la stessa Soleil, all’Isola dei famosi, andò a letto con Jeremias Rodriguez dopo 4 giorni. Dunque Soleil ha mentito. Il giornalista ha poi spiegato che non sa se oggi esiste ancora un legame tra i due e che diversi viaggi documentati dalla Sorge sui social, li ha fatti in compagnia di Boris.

Gianmaria, stando al racconto di Parpiglia, era a conoscenza dei fatti e adesso che è nella casa non svela nulla. Il giornalista ha esordito col dire di raccontare la verità senza possibilità di essere smentiti perché questa è la verità. Dunque Soleil avrebbe il suo scheletro nell’armadio, Gianmaria non ne sta parlando e chissà se Boris voglia invece svelare le carte. Non resta che attendere eventuali sviluppi.