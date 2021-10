GF Vip, dichiarazioni choc di Jo Squillo: "Mio padre è diventato sordo a causa del latte"

Jo Squillo non ha mai nascosto di essere vegana e nella casa del “Grande Fratello Vip“, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sta cercando in ogni modo di convincere gli altri inquilini ad assumere la sua stessa dieta. In passato la conduttrice ha affermato di aver eliminato latticini, lieviti, carne e uova mentre un 5% lo riserva al pesce, ammettendo di consumare solo ogni tanto il sushi.

Nei giorni scorsi Jo Squillo è stata catapultata al centro dell’attenzione per alcune teorie, mai provate in maniera scientifica, secondo la quale i latticini sarebbero responsabili del cancro al seno. Una ricerca pubblicata dalla “Fondazione AIRC” del 2020 smentisce categoricamente la cantante, ove si legge che latte e latticini possono avere un effetto protettivo contro alcuni tipi di tumore.

Le nuove dichiarazioni su Jo Squillo

A quanto pare però la Squillo vuole vincere questa sua battaglia personale, e il discorso dedicato al mondo vegano non continua a fermarsi. Come riportato da alcuni siti l’artista, durante una chiacchierata con Aldo Montano nella casa, afferma che il padre sarebbe diventato sordo a causa del latte.

“Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie”. Precisamente la caseina è una delle proteine del latte più note, talvolta utilizzata negli integratori dagli sportivi che vogliono mettere su massa muscolare.

Ovviamente anche queste affermazioni sono prive di conferme scientifiche, con gli utenti dei social network che hanno chiesto ad Alfonso Signorini di evitare la diffusione di fake news negli studi di Cinecittà. Per di più Aldo Montano, negli anni scorsi, ha affermato di essere allergico alla caseina: “Sono stufo delle corse in ospedale in choc anafilattico per colpa della mia allergia alla caseina e della poca attenzione a una problematica così grave da parte delle istituzioni e di molte attività di ristoro”.