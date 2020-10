GF Vip, di nuovo guerra tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando: "Ti sentire migliore? Cosa sei venuta a fare?"

Aria di tensione al “Grande Fratello Vip” dopo le nomination di ieri sera lunedì 19 ottobre. Elisabetta Gregoraci non ha digerito che Tommaso Zorzi l’abbia nominata e, anche se l’influencer ha ribadito più volte che non sapendo che nome fare ha scelto quello della showgirl per le ultime dinamiche accadute nella Casa, la Gregoraci non l’ha giustificato, anzi è passata all’attacco accusandolo di aver aizzato Pierpaolo contro di lei.

Le cose non sono andate così perché Zorzi ha solo ascoltato lo sfogo del ragazzo, ma a quanto pare ormai la Gregoraci si è fatta una sua opinione. A niente è valso nemmeno l’intervento di Francesco Oppini che ha puntualizzato il fatto che sia normale parlare di ciò che accade nella Casa, anche quello fa parte del gioco.

GF Vip, tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci è scontro

Ma il vero scontro lo hanno avuto Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Le due donne sedute in giardino hanno iniziato a discutere sul loro diverso tipo di approccio alle varie dinamiche della Casa. La Gregoraci ha accusato Stefania di parlare alle spalle e di commentare i vari episodi con un intento provocatorio, quando invece lei avrebbe affrontato a viso aperto le questioni.

“Nessuno punta il dito, non ti sentire migliore perché tu non parli“, ha sbottato la Orlando verso la showgirl puntualizzando il fatto che lei ha sempre cercato di fare da pacere e non di mettere zizzania. Elisabetta è rimasta sulle sue opinioni e ha ribadito quanto fosse diverso il loro punto di vista e il modo di affrontare il gioco.

Al culmine della lite, Stefania è esplosa: “Ti senti migliore degli altri perché tu non sei così. Hai detto io non sono abituata così, allora uno si chiede cosa sei venuta a fare al Grande Fratello? Se succede qualcosa io ne parlo, e non è sparlare. C’è differenza”. Le due gieffine non hanno trovato un punto di incontro, ma sul web sembra che in molti stiano dalla parte della Orlando e hanno condiviso il suo punto di vista quando ha precisato, rivolgendosi alla Gregoraci: “Capisco che sei nervosa per la nomination…”.