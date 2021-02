GF Vip, Denis Dosio attacca duramente la trasmissione: "Volevo essere in studio per dare un abbraccio virtuale a Dayane"

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andato in onda nella giornata del 5 febbraio, è stata dedicata per la maggior parte a Lucas, il fratello di Dayane Mello. Questo terrificante incidente ha inciso sul morale degli altri ragazzi, condizionando molto probabilmente anche il loro futuro negli studi di Cinecittà.

L’ex concorrente di “Pechino Express” ha comunque deciso di restare nella casa, cercando quindi il conforto negli altri compagni d’avventura. I concorrenti hanno appoggiato la sua scelta, come fatto capire anche da Alda D’Eusanio: “Fuori in Brasile non puoi andare, a Milano invece che fai? Passi la tristezza da sola? Meglio che stai con noi”.

L’attacco di Denis Dosio su Twitter

Tra gli amici di Dayane Mello in questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip” c’è Denis Dosio. L’influencer ha subito una squalifica nelle prime settimane a causa di una blasfemia, confermata dal diretto interessato ove rivela però che quella esclamazione è un modo di dire della sua zona.

Ormai questa vicenda resta solamente un lontano ricordo da parte di Denis Dosio, che sembra aver superato questo momento con la massima serenità. Nelle ultime ore però, con un messaggio sui social, ha voluto lanciare un attacco ad Alfonso Signorini e agli autori del “Grande Fratello Vip” per non avergli fatto ricordare Dayane nella maniera in cui avrebbe desiderato.

Infatti, per come ogni squalificato del reality show, Denis non prende parte degli ospiti in studio: “Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante. Volevo essere lì a dare un’abbraccio in distanza a Dayane ma okey, capisco. Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa”.

Dal tweet di Denis Dosio si può percepire tutta la sua amarezza per non essere riuscito a salutare Dayane come avrebbe desiderato, ma il pubblico dai commenti pare essere dalla sua parte: “Dayane sarebbe stata felice di averti li, ti vuole bene. Le farai sentire il tuo affetto quando uscirà, tranquillo”.