GF Vip, Delia vince il televoto contro Soleil ed è la prima candidata alla finale

La prima “sfida” al televoto tra Delia Duran e Soleil Sorgè, due dei concorrenti del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, viene vinta dalla modella venezuelana. Le due sono diventate improvvisamente rivali dopo alcune avance fatte dall’ex concorrente Alex Belli all’italoamericana durante il suo periodo nella casa.

Nella sfida a tre, poiché al televoto sul “Chi vuoi salvare?” è presente anche Giucas Casella, viene vinto in maniera piuttosto netta da Delia che ottiene il 52% mentre Soleil il 36%. L’illusionista invece, sfavorito già alla vigilia, ottiene solamente il 12%, probabilmente anche a causa dell’ultimo faccia a faccia con Nathaly Caldonazzo.

Delia Duran è la prima candidata per la finale

Inizialmente Alfonso Signorini annuncia che il primo a restare nella casa è Giucas Casella, e quindi ovviamente fa rimanere le due rivali in uno scontro attesissimo poco prima della diretta. Successivamente in studio vengono chiamate proprio Soleil e Delia, e Alex Belli prendendo la parola dichiara che meriterebbe di meritare a giocare l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” grazie al suo percorso lungo.

Arriva il fatidico verdetto ove, almeno per come sanno i concorrenti, fa uscire sconfitta Delia mentre Soleil può continuare il proprio percorso nella Casa. Prendono poi parola gli opinionisti, in cui Adriana Volpe rivela che alcuni fan club molto probabilmente si sono riuniti per mandare avanti la modella venezuelana, mentre Sonia Bruganelli è convinta che il pubblico ha semplicemente mandato in “finale” la persona più fragile.

“E se io ti dicessi che il televoto eleggeva il vippone più amato dal pubblico?” con queste parole Signorini annuncia a Delia che in realtà è stato scelta come papabile finalista, e la modella esterefatta entra nella casa con molto entusiasmo in corpo. Soleil, stuzzicata dal direttore del settimanale “Chi”, ammette che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere.