GF Vip, Delia si toglie la fede ma Soleil reagisce: "Non farlo, stai esagerando"

Giunge infine l’epilogo, o quasi, del triangolo amoroso che tenuto banco da diverse settimane al Grande Fratello Vip. Parliamo infatti dei tre protagonisti del reality, Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Non c’è molto da dire, se non il fatto che, dopo varie peripezie e tradimenti de facto, alla fine la decisione più ovvia e allo stesso tempo attesa da parte degli utenti, fosse proprio quella di troncare definitivamente il matrimonio.

Ed è stato quello che in effetti è accaduto, da ambo le parti. Se da un lato infatti Alex lascia andare sua moglie, utilizzando i social per dichiarare la notizia, dall’altra c’è Delia che, nella casa, durante la cena di ieri, complice forse anche l’alcol, dichiara apertamente che il suo matrimonio è con Belli è finito, al punto da urlare felicemente: “Sono libera finalmente!“.

Soleil Sorge reagisce alla dichiarazione di Delia: “Aspetta, stai esagerando”

Anche nella casa la decisione di Delia non è stato poi quel fulmine a ciel sereno che forse tutti attendevano. La notizia è stata quasi una telefonata, una reazione prevedibile al comportamento assunto in precedenza da Alex nei confronti di sua moglie. Chi invece ha reagito in maniera poco prevedibile è stato proprio il terzo protagonista di questa vicenda, Soleil.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti cercato di far ragionare la modella venezuelana, affermando di non prendere decisione affrettate, soprattutto quelle dettate dall’alcool, perché potrebbe pentirsi, l’indomani del suo operato.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Soleil a Delia, dopo che quest’ultima si è tolta la fede: “Non è vero che non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata. Lui sta soltanto dimostrando affetto per quello che aveva qui dentro. […] Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero? Questo sfogo così improvviso io non lo capisco“.

La Sorge prova ancora a far ragionare Delia: “Prenditi del tempo per riflettere […] non prendere decisioni di cui potresti pentirti. Però non dire che lo lasci così su due piedi, Ale in casa ha detto che sei una persona splendida“.

Al momento la Duran sembra inamovibile della sua decisione. Cambierà qualcosa in questi giorni? Delia avrà modo di ripensarci e magari ritornare sui suoi passi? Vedremo.