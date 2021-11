GF Vip, Delia si confronta con Soleil e Alex: l’attore pensa di lasciare la casa

Il fatidico confronto “a tre” tra Delia Duran con il marito Alex Belli e l’italoamericana Soleil Sorgè si è svolto durante la puntata del 5 novembre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Lo scontro inizia tra Delia e Soleil, in cui l’ospite inizia ad attaccarla: “Sei una gatta morta: vergognatevi, deve essere la donna ad un certo punto a tirarsi indietro perchè Alex è impegnato con me. Mi hai mancato di rispetto“. L’ex volto di “Uomini e Donne” però non si scompone più di tanto dinanzi a questo faccia a faccia, invitando la modella di chiarire la situazione con Alex e non di prendersela con lei.

Il confronto tra Delia e Alex

La curiosità dei telespettatori si concentra però sui due sposini, ove non mancano i colpi di scena. Delia afferma, nonostante le scene che è stata costretta a vedere tra lui e Soleil, di sentire molto la mancanza di Alex sottolineando di non aver mai messo in dubbio il loro amore ma ricordando comunque che ogni parola detta all’interno degli studi di Cinecittà può avere un certo peso. Successivamente ricorda che, prima di entrare nel “GF Vip”, ha promesso di voler stare con lei per tutta la vita e di formare una famiglia.

Alex, scosso dalle parole di Delia, le ricorda che con Soleil è solamente una bella amicizia: “Se vuoi lascio il gioco, ma questo è lavoro. È come se fossi su un set”. Questa voglia di abbandonare il reality show viene ripetuta dopo essere rientrato nella casa, anche se Soleil prova in ogni modo a fargli cambiare idea.

Successivamente prendono parole le due opinioniste, con Adriana che si dichiara convinta del forte sentimento provato da Alex nei confronti di Delia, mentre Sonia sembra avere più di qualche dubbio.