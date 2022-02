GF Vip, Delia si avvicina a Soleil: "Mi piaci, ti ho sempre difesa e ti sto rivalutando"

Il rapporto tra Soleil Sorgè e Delia Duran, due delle concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, è molto difficile da decifrare. A volte le due vippone sembrano aver trovato un punto d’incontro e si parlano in maniera tranquilla nella casa, ma è altrettanto vero che basta davvero il minimo sindacale per far nascere un’incomprensione.

La confusione regna sovrana soprattutto nella testa di Delia. A volte sembra essere davvero amica di Soleil, come per esempio quando le ha chiesto di chiarirsi con Alex Belli e non chiudere l’amicizia con lui, ma spesso la “pugnala” anche alle spalle. L’esempio più lampante è avvenuta durante l’ultima diretta in cui la prima finalista del “Grande Fratello Vip” decide di mandare la Sorgè in nomination senza un valido motivo.

Delia Duran prova a consolare Soleil Sorgè

Dalla diretta di giovedì sono passati circa 4 giorni, ma Delia pare aver cambiato nuovamente idea. Infatti, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, la compagna di Alex Belli ha provato a consolare l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” con delle parole molto belle e soprattutto importanti.

“Perché noi siamo chiare l’una con l’altra, ci diciamo le cose in faccia. Sai, io ti ho sempre difesa“ afferma Delia come riporta “Biccy” che poi aggiunge: “Ti ho difesa davvero, da quando sono qui dentro ti ho difesa ogni volta. L’ultima puntata e anche l’altra puntata si è visto. Appena ti ho conosciuta ti ho subito detto cose belle, ti ho rivalutata e apprezzata“.

Le parole di apprezzamento non finiscono qui, ricordandole di averla difesa anche dinanzi agli altri inquilini nei giorni scorsi: “Ieri ho avuto una grande discussione con Manila e le ho detto ‘l’unica donna che mi dice le cose davanti è Soleil Sorge’. Questo io lo apprezzo davvero tanto. Quando le persone sono invidiose fraintendono, io e te non siamo fatte così e questo mi piace”.