GF Vip, Delia senza freni: "Mi fidanzo con una donna, magari Soleil"

Da quando la donna è entrata nella casa è stato un susseguirsi di scoop e notizie senza freno. Parliamo della moglie di Alex Belli, Delia Duran. Senza dubbio il conflitto sentimentale creato da suo marito, insieme a Soleil Sorge, non ha fatto altro che dà il La alla donna, iniziando infatti la sua avventura nel Grande Fratello Vip.

Se inizialmente infatti Soleil era entrata con l’intento di voler avere un confronto con l’artefice della crisi amorosa con suo marito, alla fine Delia si è addirittura schierata con Soleil, dimostrando la sua solidarietà tra donne, ma non finisce qui. Dopo che la questione del triangolo amoroso ha iniziato a sgonfiarsi, la Duran ha ribaltato completamente il risultato, facendo outing, dichiarando apertamente che ha da sempre provato attrazione sia per gli uomini ma anche per le donne.

Ecco infatti cosa ha dichiarato la Duran in merito: “Io e Alex ci siamo tanto divertiti in passato. Tipo al suo compleanno abbiamo fatto delle cose con una mia amica. Sai a me piacciono anche le donne, non ho problemi a confessarlo, lo dico senza problemi, è normale come cosa e lo dichiaro tranquillamente“.

Delia Duran si dichiara a Soleil: “Mi fidanzo con una donna, magari Soleil”

A proposito di dichiarazioni, nelle ultime ora la moglie di Belli ha fatto ancora parlare di se per una frase detta in presenza di Manila Nazzaro, Francesca Salemme e Katia Ricciarelli. La donna ha infatti confessato che non nega affatto che in futuro potrebbe fidanzarsi con una donna, magari proprio l’artefice della sua crisi matrimoniale, Soleil. Ecco infatti cosa ha dichiarato la donna in merito: “Visto che l’amore è libero adesso mi fidanzato con una donna! Amore libero, anche il genere, quindi una donna ho pensato. Soleil? Magari“.

Chissà se si assisterà davvero a un nuovo amore nella casa, questa volta molto particolare se si conta che la Duran è pur sempre sposata con Belli (bisogna però considerare il messaggio di Alex pubblicato su Twitter pochi giorni fa, in cui dichiara di aver lasciato andare la donna). Non resta che attendere per scoprirlo.