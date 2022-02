GF Vip, Delia scarica Alex, ma l’attore non ci sta: "Sei ridicola nei teatrini che stai facendo"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5 che viene condotto da Alfonso Signorini, si ritorna a parlare per l’ennesima volta del triangolo amoroso formato da Alex Belli e le sue due donne Soleil Sorgè e Delia Duran.

La modella venezuelana, come ribadito più volte nelle scorse settimane, ha deciso di chiudere la relazione con l’ex protagonista di “CentoVetrine”. I telespettatori però hanno assistito a una lite piuttosto accesa tra Alex Belli e Delia Duran, ove i due non si risparmiano con delle frecciatine nei loro confronti.

Le accuse tra Alex Belli e Delia Duran

Il discorso, ovviamente con l’aiuto di Signorini, come riportato da “The Social Post” viene aperto da Delia: “Sono stati tre anni meravigliosi, stupendi, ma già in questo momento la mia posizione è chiara: finire questa sera. Non ce la faccio più. Adesso io sono libera di continuare la mia esperienza qui, senza di te. Non ce la faccio più con questi giochi psicologici che fai: è una tortura”.

Alex Belli sottolinea che hanno già chiarito il rapporto stretto con Soleil, ma nel giro di pochi minuti passa immediatamente all’attacco: “Sei ridicola nei teatrini che stai facendo lì dentro, sei completamente ridicola. Ripigliati, e lascia parlare la gente, che non ascolti nessuno. Ripigliati”.

L’attore, nonostante afferma di provare un forte sentimento nei confronti di Delia e di averla scelta dopo la sua esperienza al “Grande Fratello Vip”, riceve un due di picche dalla sua compagna. Difatti, in modo piuttosto decisa e risoluta come mai vista fino a questo momento, la vippona decide di chiudere definitivamente i ponti con l’attore, ricevendo un forte applauso dal pubblico.

La modella tra l’altro si dimostra anche una concorrente temibile, siccome nel televoto a tre con Soleil Sorgè e Giucas Casella vince in maniera piuttosto schiacciante.