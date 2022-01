GF Vip, Delia fa una confessione piccante: "Io e Alex l’abbiamo fatto anche con un’altra donna"

Che Delia Duran diventasse una concorrente chiacchierata del “Grande Fratello Vip“, lo si sapeva. Già prima di entrare ha fatto molto parlare di sé, grazie al triangolo che l’ha vista protagonista insieme a Soleil Sorge e Alex Belli. L’attore e l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” hanno instaurato un legame speciale nella casa e questo, ha inevitabilmente tirato in ballo anche la Duran.

Adesso che è una concorrente a tutti gli effetti, inizia ad aprirsi nella casa e raccontare qualcosa di sé. Come ampiamente prevedibile, a tenere banco è proprio la sua relazione con Belli. In molti non hanno creduto alla vicinanza tra la Sorge e l’attore, anche se quest’ultimo, non ha mai nascosto di vivere un amore libero con Delia. Aggiungendo poi di non avere segreti per la compagna.

Su tale argomento è tornata la Duran. Mentre era a letto con Manila Nazzaro, la modella si è lasciata andare a una confessione decisamente piccante, intima e personale, sganciando una vera e propria bomba. “Con Alex, ti rivelo che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta, cioè capisci? Comunque l’abbiamo fatto perché eravamo complici, c’era condivisione è successo è normale“, queste le parole di Delia.

La modella non si risparmia in nulla e ha deciso di mettersi in gioco a trecentosessanta gradi. Appena entrata si è subito scontrata con Soleil, con Alfonso Signorini che non ha perso occasione per mettere l’una difronte all’altra. Chissà se lo stesso Signorini deciderà di tornare sulle confessioni fatte dalla Duran, durante la prossima diretta.

Nel mentre, Alex, ha sempre dichiarato di non essere d’accordo con l’ingresso della moglie nella casa più spiata d’Italia. A suo dire dovevano risolvere i problemi che hanno, fuori. Delia è comunque entrata e si vive la sua esperienza. C’è stato pure chi ha vociferato che il suo ingresso sia legato alla creazione di un nuovo triangolo e che debba insinuarsi nella coppia composta da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.