GF Vip, Delia e il presunto schiaffo ad Alex. Lo sfogo di Sophie: "Se l’avesse fatto un uomo a una donna, tragedia"

Alex Belli e Delia Duran si ritrovano nuovamente al centro dell’attenzione. Come riportato dal sito “Novella 2000” la modella venezuelana, in questi giorni, avrebbe dato uno schiaffo al suo compagno, immediatamente censurato dagli autori del “Grande Fratello Vip” e Signorini non ha neanche menzionato questo gesto durante la diretta di giovedì 17 febbraio.

A fare questa confessione è Sophie Codegoni durante una chiacchierata con Soleil Sorgè: “Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia… Se l’avesse fatto un uomo a una donna tragedia, perché è una tragedia. Ma anche se lo facesse una donna con un uomo sarebbe una tragedia”.

La conferma di questo schiaffo viene data anche da Soleil Sorgè che, chiacchierando come al solito con Katia Ricciarelli, afferma: “Ieri Alessandro, giustamente, è stato ripreso per il modo un po’ aggressivo che ha avuto. Però in magazzino Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex, e non è stato minimamente detto o ripreso nulla. Se un atteggiamento viene punito, perché l’altro no? Ero uno schiaffo d’amore e quindi lo giustifichiamo?”.

Proprio parlando della vicenda dedicata ad Alessandro Basciano, attualmente è nato un po’ di caos a causa delle dichiarazioni della sorella. Sui social network Giorgia afferma che il “GF Vip”, nei sei mesi scorsi, non ha mai preso provvedimenti per parole offensive e neanche per le mani addosso: “Non ce l’ho con nessuno dei concorrenti dentro perché comunque tutti hanno fatto il loro. Però questo provvedimento me lo dovete spiegare. Essere maleducati ed essere violenti sulle donne, c’è differenza. Quello che hanno detto stasera non va bene“.

Sullo sfogo Giorgia si riferisce in particolar modo ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, accusandole di aver parlato sempre male di Alessandro da quando è entrato nella casa, quando ricorda che dentro la Casa c’è stato il peggio tra schiaffi, bestemmie, insulti razzisti, minacce e parolacce.