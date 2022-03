GF Vip, Delia Duran su Alex Belli: "Sono innamorata, ma se un domani non staremo più insieme non soffrirò come prima"

Durante uno sfogo con Barù, Delia Duran ha voluto parlare del suo rapporto con Alex Belli. La modella venezuelana, che è stata scelta dal pubblico come la prima finalista del “Grande Fratello Vip“, afferma di essere maturata molto da questo periodo molto duro e quindi non soffrirebbe più come prima nel caso si dovesse lasciare nuovamente con l’attore.

“Soffrire in quel modo per Alex da un certo punto di vista mi ha fatto crescere” afferma Delia come riportato testualmente da “Biccy“: “Se un domani non staremo più insieme non soffrirò più come prima. Non muoio più per lui. Ero in un tunnel senza uscita pochi mesi fa. Invece stando qui ho capito tante cose e sono cambiata. Io lo amo, però se non è destino me ne farò una ragione”.

Ritiene che questo percorso all’interno gli studi di Cinecittà le ha consensito di poter crescere personalmente. Ritornando a parlare di Alex Belli, ancora oggi si dichiara molto indispettita per alcuni suoi comportamenti, siccome secondo il suo modo di pensare, poteva e doveva fermarsi molto prima.

I sentimenti di Delia però ancora oggi sono piuttosto chiari: “Sono innamorata di lui e voglio capirlo, lui qui non ha giocato. Se io esco di qui e capisco che lui non mi piace più, non soffro più come prima e lo lascio. Ora sono consapevole che senza di Alex la mia vita continua, io posso vivere senza di lui. Ho preso consapevolezza e questa cosa prima non la riuscivo a capire. Questo stacco fisico con lui mi è servito. So che senza di lui potrei stare se non lo amassi più“.

Si tratta di una presa di posizione molto importante da Delia, che pare essere ormai pronta a vivere anche senza il suo amato Alex. Attualmente però i due, come rivelato dalla stessa Duran, sono ancora una coppia a tutti gli effetti dopo “l’addio” di Soleil Sorgè.