GF Vip, Delia Duran sorprende: "C’è un’altra coppia famosa che pratica l’amore libero"

“Amore libero“. Sembrerebbe il titolo di un libro o di un film e invece è l’argomento che ha tenuto banco nell’ultimo periodo al “Grande Fratello Vip” e non solo. Alex Belli e Delia Duran ne sono stati protagonisti e ancora oggi, se ne continua a parlare. L’edizione in corso del reality più longevo è ormai alle battute finali. Il 14 marzo andrà in onda la finalissima.

Delia è arrivata già a giocarsi l’ultima puntata, Alex ha guadagnato una visibilità fortissima: sono loro i veri vincitori. Ma torniamo all’amore libero. La Duran è tornata sull’argomento e ha ammesso che ci sarebbe un’altra coppia famosa che praticherebbe tale forma di sentimento. Rendere la propria coppia aperta, avere delle amicizie speciali, sono questi gli ingredienti dell’amore libero.

E secondo la gieffina, lei e Belli non sarebbero gli unici. Mentre era con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, Delia ha ammesso che secondo lei anche Giucas Casella e la compagna Valeria, vivrebbero un amore libero. Le due che ascoltavano hanno espresso qualche perplessità in merito alle sue parole, ritenendo che le cose non stiano come dice la Duran.

“Secondo me c’è un’altra coppia conosciuta – a parte me e Alex – che segue l’amore libero. Giucas e Valeria. Lui ha un figlio con un’altra. Lei l’ha accettato nel bene e nel male capite? Lei non è una che lo giudicherà mai“, queste le parole di Delia. La replica delle due gieffine non si è fatta attendere: “Ma sei sicura? Comunque no quello del figlio da un’altra donna dovrebbe essere stata un’eccezione“.

Dunque, il pensiero della Duran è chiarissimo, di tutt’altro avviso sono invece Miriana e Manila. La compagna di Alex ha instillato il dubbio e chissà che durante la prossima diretta Signorini non decida di mostrare le immagini a Giucas e parlarne direttamente con lui. Nel mentre Casella, eliminato all’ultimo televoto, è tornato in casa grazie al biglietto di ritorno.