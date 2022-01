GF Vip, Delia Duran si toglie la fede e prende la decisione finale: "Sono una donna libera! Finalmente!"

Una decisione che di certo non ha sorpreso, anzi era più che prevedibile. Parliamo infatti della scelta di Delia Duran, presa in merito al suo matrimonio, ampiamente logorato, con Alex Belli. Sappiamo tutti cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip, del rapporto che si è creato tra Alex e Soleil Sorge; un rapporto sfociato in sentimenti che andavano ben oltre la semplice amicizia, tanto che erano tanti i vipponi che hanno notato gli atteggiamenti dei due, parlando persino di qualcosa avvenuto sotto le coperte.

Col tempo Belli ha infatti confermato che i sentimenti verso Soleil erano tutti veri e sinceri, non rinnegando che in effetti c’è stato qualcosa sotto le lenzuola, ma d’altronde l’attore ha sempre affermato che il suo era un “amore libero” e che la stessa Delia ha più volte partecipato a triangoli amorosi, come di fatto ha più volte confermato la Duran, dichiarando di provare attrazione per ambo i sessi.

Delia si toglie la fede nuziale ed esclama: “Sono una donna libera! Finalmente!”

Nonostante la libertà amorosa, la Duran ha comunque reputato che il rapporto con Soleil è stato di fatto un vero e proprio tradimento coniugale, e nonostante il tempo preso per riflettere, nonostante le intenzioni di voler perdonare il marito, alla fine si è ritrovata a prendere la sua decisione definitiva.

Delia ha infatti deciso di troncare il matrimonio, lasciando definitivamente suo marito. Certo, per ora è solo una dichiarazione verbale, in quanto la donna è ancora sotto i riflettori del reality, ma non appena tutto sarà finito, Delia inizierà, con ogni probabilità, le pratiche di divorzio. A dimostrazione della sua decisione, la Duran, nella serata di ieri, decide di togliersi la fede, per non rimetterla più.

Di seguito le dichiarazioni della modella venezuelana in merito alla sua decisione, dichiarazione che hanno il sapore di felicità, per una libertà ritrovata: “Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un ca**o perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i cogl**ni. Ho superato il limite ed è finito tutto. Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono sicura al 100% di essere libera e lasciarlo. Sole basta non è il Santero. Nella mia vita deciso io e lo lascio. Questo anello non soltanto lo tolgo, ma lo posso buttare via“.

Tutto questo non sorprenderà di certo Belli, che già qualche settimana prima aveva dichiarato, tramite messaggio su Twitter, di lasciare sua moglie. Sembra dunque che sia finita la storia tra i due.