GF Vip, Delia Duran si sfoga con Alex Belli: "Voglio andare via"

Come notato da alcuni fan del “Grande Fratello Vip“, e riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, durante l’ultima puntata del reality show, andata in onda nella giornata del 17 febbraio, Delia Duran sfogandosi con Alex Belli svela il suo desiderio di voler abbandonare nonostante la finale già conquistata.

“Me ne voglio andare, non la voglio fare più questa cosa” ha affermato la modella venezuelana, ma Alex ha provato immediatamente a tranquillizzarla: “Noi siamo forti su questa roba qui. Io ho percepito il tuo messaggio. Il mio ingresso, il rapporto tra la donna della mia vita e l’amica… è inevitabile, non so come dirti. Io e te insieme dobbiamo trovare questo tipo di equilibrio, lo so che tu hai la possibilità insieme a me di poterlo fare”.

Molto probabilmente però Delia resta ancora infastidita dagli atteggiamenti tenuti del suo compagno nei confronti di Soleil Sorgè: “Tu non mi stai aiutando facendo delle cose che veramente mi fanno girare le scatole. Invece di preoccuparti di me ti preoccupi delle altre“.

L’ex protagonista di “CentoVetrine” però continua a dare una mano a Delia, affermando che da quel momento in poi non vedrà più dei comportamenti sbagliati. Il suo obbiettivo resta quello di voler portare il loro amore nella casa più spiata d’Italia, ma per farlo ha bisogno del suo aiuto e, prima che finisca la sesta edizione del “GF Vip”, desidera che risolvano i loro problemi negli studi di Cinecittà.

In seguito a una lunga discussione, sempre come riportato da “Blog Tivvù”, Delia afferma di voler dare una seconda chance ad Alex, ma non vuole che lui si avvicini più a Sole in futuro: “Non è possibile che tu abbia questi atteggiamenti intimi perché mi danno fastidio Alex, ho detto esclusivamente un po’ di meno, anche meno! Dai, non mi fare parlare, ti prego”.