GF Vip, Delia Duran scrive una lettera ad Alex Belli: "Devi riconquistarmi, ci penserà il tempo a sistemare tutto"

Delia Duran, come annunciato dalla diretta interessata, farà parte dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La modella venezuelana nelle scorse settimane ha conquistato la prima pagina dei settimanali a causa dei comportamenti “poco corretti” tenuti dal marito Alex Belli nella casa più spiata d’Italia.

Infatti l’ex protagonista di “CentoVetrine” si è avvicinato fin troppo a Soleil Sorgè, ove poi ha confermato verso la parte finale della sua partecipazione al “GF Vip” di aver provato un sentimento più forte di una semplice amicizia. Nonostante questa confessione Delia, durante un’intervista rilasciata a “Verissimo”, ha annunciato di aver perdonato Alex e di voler continuare la relazione con lui.

La lunga lettera di Delia Duran ad Alex Belli

Come riportato dal sito “Biccy” Delia, sul settimanale “Novella 2000” diretto da Roberto Alessi, ha voluto scrivere ad Alex Belli una lettera. In questa circostanza, oltre a parlare della loro vita sentimentale e delle difficoltà vissute nell’ultimo periodo, ci tiene a parlare della sua esperienza vissuta al “Grande Fratello Vip”.

“Da quando ci siamo conosciuti, è vero, abbiamo affrontato e superato molte difficoltà e ostacoli che avrebbero potuto impedire il nostro rapporto” afferma con sicurezza Delia che poi aggiunge: “Sei la mia anima gemella, perché ci comprendiamo nel bene e nel male, e l’unica cosa che ci ha fatto un brutto scherzo è stata la distanza, mentre tu sei stato al ‘Grande Fratello Vip’… Mai nella nostra storia ci siamo separati per così tanto tempo”.

Proprio la sua avventura nel reality show avrebbe lasciato delle crepe nel loro rapporto risolvibili solamente con il tempo: “Chi ama perdona, ma non dimentica. Per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami. Non con le parole, ma con i fatti. Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo. Il passo più importante, quello di diventare genitore”.

Oltre a sottolineare queste problematiche in questa lettera Delia ci tiene a voler ringraziare Alex per aver mostrato tutto il suo sostegno nel corso degli ultimi tre anni, ringraziandolo soprattutto per essere arrivato nella sua vita nel posto giusto e nel momento giusto, riuscendo così a recuperare la propria libertà e la felicità interiore.