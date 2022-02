GF Vip, Delia Duran rassicura Soleil Sorgè: "Non voglio rovinare la tua amicizia con Alex"

Nei giorni scorsi Delia Duran ha provato in ogni modo ad allontanare Soleil Sorgè da Alex Belli, con un paio di avvertimenti fatti al suo compagno. La modella venezuelana, dopo l’ultima diretta di giovedì, minaccia addirittura il suo addio dal gioco nel caso l’attore non si decida di cambiare definitivamente i suoi comportamenti.

In seguito a questo scopo però la modella venezuelana cambia nuovamente idea dal momento che, durante una chiacchierata con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, afferma di non voler rovinare la bella amicizia nata all’interno della casa tra lei e Alex.

Le parole di Delia Duran a Soleil Sorgè

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, Delia non nasconde di provare una forte gelosia a causa delle attenzioni di Alex riservate esclusivamente a Sole: “Ti faccio un esempio, lui ha svegliato prima te, non me. Sono gelosa di queste attenzioni. Alcune cose tu di me non le sai, alcuni pensieri e gesti a me fanno la differenza”.

Nonostante questo sfogo però la ragazza non vorrebbe far concludere la sua amicizia con Delia: “Quando stiamo insieme ci divertiamo. Io sono dalla parte delle donne, nei tuoi pregi e nei tuoi difetti ti amo come donna, non voglio che voi perdete la vostra amicizia. Ho avuto da ridire contro Alex perché è venuto a svegliare prima te, non me che sono la sua donna. Credimi, a me piace la tua parte ironica e divertente, sono anche io così”.

La stessa Soleil si comporta in maniera decisamente più comprensiva, rivelando che anche lei, se fosse nei suoi panni, sarebbe gelosa. Ammette però di non sentire più lo stesso trasporto che riusciva ad avere con l’attore nel primo periodo nella casa: “Con Alex non sento più l’amicizia di prima. Non la rivedo, sento che c’è il rischio che possa mancare del tutto”.