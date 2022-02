GF Vip, Delia Duran parla del bacio dato a Soleil Sorgè: "Mi è piaciuto, sono felice di averlo fatto"

L’ultimo party organizzato dagli autori del “Grande Fratello Vip” ha aperto a nuovi e incredibili scenari di cui si parlerà quasi sicuramente durante la diretta di questa sera. Infatti Soleil Sorgè e Delia Duran, forse anche a causa di qualche bicchierino di troppo, si sono scambiati un bacio piuttosto intenso.

Intanto Alex Belli non è rimasto con le mani in mano ed ha deciso di baciare Jessica Selassié. La conferma proviene direttamente dalla principessa etiope durante una chiacchierata con Sophie Codegoni: “Mi ha baciata davanti a Delia e Soleil. Io mi sono tolta subito. Io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio”.

Delia Duran commenta il bacio dato a Soleil Sorgè

Intanto la modella venezuelana, durante una chiacchierata con Soleil, ha deciso di fare il primo passo e parlare del fatidico bacio scambiato durante la notte tra il sabato e la domenica. Delia ammette di aver gradito molto quel momento passato insieme, promettendo di essere pronta a difenderla nel prossimo futuro.

“Volevo dirti che anche se tutti pensano che quel bacio può essere sbagliato, io in quel momento mi sono sentita leggera e ci siamo liberate di quella energia negativa“ afferma Delia a Soleil che poi aggiunge: “Non è stato sbagliato quel bacio, per cui non mi pento di averlo fatto… se vengo attaccata io ti proteggerò perché è stato bellissimo e sono super felice di averlo fatto“.

Oltre a questo piccolo commento Delia afferma di voler provare a farla chiarire con Alex Belli. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” rivela di essere felice dalle sue parole: “Mi dispiace per quello che hai dovuto vivere, da donna a donna” mentre la modella conclude: “Abbiamo sbagliato, e non siamo vittime. Io ho capito tutto e questa è una cosa fondamentale”.