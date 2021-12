GF Vip, Delia Duran lascia la casa di Milano con cui conviveva insieme ad Alex Belli

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Sembra essere una scelta molto coraggiosa quella di Delia Duran, sempre se fatta in maniera sincera e non preparata al tavolino con Alex Belli prima dell'inizio del "Grande Fratello Vip". I misteri su questa storia restano ancora tanti, e non pare così difficile vedere l'attore recitare una parte per far parlare di sé.