GF Vip, Delia Duran lascia definitivamente Alex Belli: “Non lo sopporto più”

Delia Duran è l’ultima entrata nella casa del “Grande Fratello Vip”, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, diventando immediatamente tra le concorrenti più chiacchierate di questa sesta edizione.

Il merito va dato comunque al suo compagno Alex Belli che, durante la sua permanenza nella Casa, si è avvicinato in maniera piuttosto evidente a Soleil Sorgè, manifestando poi i suoi veri sentimenti nei confronti dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. L’attore però ha deciso di abbandonare la trasmissione con l’obbiettivo di farsi perdonare, tra l’altro riuscendoci come dichiarato dai diretti interessati a “Verissimo”, per essersi comportato in maniera leggera negli studi di Cinecittà.

Delia Duran decide di lasciare Alex Belli

Nonostante i buoni proposti di Delia Duran, l’influencer venezuelana, nei giorni scorsi, ha dichiarato di essere pronto a lasciare in maniera definitiva Alex Belli. I motivi vengono scaturiti da un aereo mandato dai fan della coppia formata da Soleil Sorgè e da Alex in cui c’era scritto: “Solex its real always connected”.

Delia a quanto pare non ha preso benissimo questo gesto dei telespettatori e, durante una chiacchierata con la sua amica Katia Ricciarelli, afferma in maniera affranta: “Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la verità è che mi prende per il cu*o. Dice che sono la donna della sua vita e continua a farmi queste provocazioni. Ho già preso la mia decisione, non ci sarà un passo indietro”.

L’unico consiglio che riesce a dare Katia in quel momento è quello di comportarsi in maniera forte nei confronti di Alex Belli: “Non dirlo con le lacrime agli occhi quando te lo chiederanno, non devi dargli questa soddisfazione”. Sicuramente nella diretta di venerdì Signorini dovrebbe toccare questo delicato argomento.